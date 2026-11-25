La TV LG OLED B6E intègre une dalle de 65 pouces qui affiche une définition de 3 840 × 2 160 pixels, adaptée aux films et séries disponibles en 4K. Elle intègre également le système webOS 26 développé par LG : ce dernier donne accès aux applications de streaming ainsi qu’à d’autres services de divertissement.

Côté jeu, les quatre entrées HDMI disponibles à l’arrière prennent en charge la 4K à 120 Hz et le rafraîchissement variable, destiné à limiter les déchirures d’image. La compatibilité avec G-Sync et FreeSync est également au rendez-vous.