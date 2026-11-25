Idéal pour un grand salon, le téléviseur LG OLED65B6E de 65 pouces permet de profiter d’une dalle OLED 4K et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour jouer aux jeux vidéo. Amazon propose ce modèle de 2026 à 1 199 € au lieu de 1 671 € pour le Black Friday.
Si votre salon et votre budget vous le permettent, vous pouvez passer à un téléviseur OLED de 65 pouces en profitant d’une solide remise durant le Black Friday. Le modèle concerné est le LG OLED B6E de 65 pouces disponible à 1 199 € chez Amazon. Ce téléviseur de 164 cm de diagonale s’adresse aussi bien aux cinéphiles et sériephiles qu’aux joueurs sur console ou PC. Même si vous vous êtes peut-être déjà lancé dans GTA VI, il n’est pas trop tard pour passer à un plus grand écran.
Le téléviseur LG OLED65B6E de 2026 est à 1 199 € chez Amazon jusqu’à la fin du Black Friday.
Pourquoi choisir la TV LG OLED65B6E ?
- Pour les contrastes de l’OLED : chaque pixel émet sa propre lumière et peut s’éteindre, ce qui permet d’obtenir des noirs très profonds.
- Pour le jeu en 4K à 120 Hz : si vous jouez sur PS5, Xbox Series ou même sur PC, la fluidité est de mise avec cet écran.
- Pour ses fonctions cinéma : Dolby Vision et le mode Filmmaker accompagnent le visionnage des contenus compatibles, notamment les blockbusters hollywoodiens.
Un grand écran pour alterner entre cinéma et jeux vidéo
La TV LG OLED B6E intègre une dalle de 65 pouces qui affiche une définition de 3 840 × 2 160 pixels, adaptée aux films et séries disponibles en 4K. Elle intègre également le système webOS 26 développé par LG : ce dernier donne accès aux applications de streaming ainsi qu’à d’autres services de divertissement.
Côté jeu, les quatre entrées HDMI disponibles à l’arrière prennent en charge la 4K à 120 Hz et le rafraîchissement variable, destiné à limiter les déchirures d’image. La compatibilité avec G-Sync et FreeSync est également au rendez-vous.
Une image ambitieuse, un son plus simple
Ce téléviseur OLED signé LG permet de profiter d’une solide technologie d’écran et d’une diagonale confortable sans avoir à monter en gamme. En revanche, sa partie audio se limite à deux canaux et 20 W. Il peut donc s’avérer utile de compléter l’installation avec une barre de son afin de renforcer l’immersion.
✅ Les points forts
- Dalle OLED 4K de 65 pouces.
- Quatre entrées HDMI compatibles 4K à 120 Hz.
- Dolby Vision, VRR, G-Sync et FreeSync.
❌ Les limites
- Système audio intégré de 20 W sur deux canaux.
- Un seul port USB.
Pour le Black Friday, le LG OLED B6E de 65 pouces revient à 1 199 € au lieu de 1 671 € chez Amazon.
Les 28 % de réduction appliqués par Amazon contribuent à faire du LG OLED65B6E une bonne affaire du Black Friday. Si vous désirez vous équiper d’un grand écran OLED doté de nombreuses entrées HDMI, et si vous disposez déjà d’une barre de son, c’est un bon investissement.
Si vous ne jouez pas et que vous regardez surtout des programmes TV classiques, il s’agit d’un achat que vous pourriez ne pas rentabiliser facilement. Vous pouvez alors vous tourner vers une diagonale plus petite ou une dalle LED.
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