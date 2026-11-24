Si vous cherchez à entretenir facilement vos sols durs, le Dreame H12 Pro Ultra, surtout à 132,50 euros, est une option intéressante. Son aspiration de 16 000 Pa, sa brosse qui nettoie des deux côtés et sa station qui assure le lavage à 60°C avec le séchage en 30 minutes forment un ensemble bien équilibré. Ne plus avoir à nettoyer manuellement la brosse après chaque passage est un vrai avantage.

Ses 35 minutes d'autonomie ne conviendront pas forcément aux très grandes maisons, et il ne peut pas remplacer un aspirateur classique pour les tapis, les moquettes ou le nettoyage à sec. Si votre logement est principalement composé de carrelage ou de parquet compatible, cette promotion mérite votre attention.