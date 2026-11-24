Le Dreame H12 Pro Ultra est un aspirateur laveur sans fil qui aspire et lave en un seul passage. Il se démarque par sa station qui lave sa brosse à l'eau chaude, puis la sèche, et son prix qui passe de 299 euros à 132,50 euros pour le Black Friday Amazon.
Pour faire votre ménage chez vous, sans trop vous fatiguer, voici le Dreame H12 Pro Ultra. C'est un modèle sans fil conçu pour aspirer et laver les sols en un passage. Avec sa puissance d'aspiration de 16 000 Pa, sa brosse lavée à 60°C et son séchage à l'air chaud en 30 minutes fait qu'il s'adresse aux foyers qui cherchent à simplifier l'entretien au quotidien. Et avec le prix qui chute de 166,50 euros sur Amazon pendant le Black Friday, il devient particulièrement intéressant.
Voici le Dreame H12 Pro Ultra à 132,50 € au lieu de 299 € sur Amazon pour le Black Friday
Pourquoi choisir le Dreame H12 Pro Ultra ?
- Sa puissance d'aspiration de 16 000 Pa qui récupère les saletés solides et liquides en même temps que le lavage.
- L'entretien automatisé à l'eau chaude avec le nettoyage de la brosse à 60°C et et le séchage en 30 minutes.
- La brosse qui limite les oublis nettoie des deux côtés, au plus près des plinthes, et le racleur à dents de peigne aide à enlever les cheveux et les poils emmêlés.
Un aspirateur laveur qui simplifie l'entretien des sols au quotidien
Avec ses trois modes Auto, Ultra et Aspiration, le Dreame H12 Pro Ultra est aussi bon sur le nettoyage courant que sur les tâches les plus tenaces, même sur l'aspiration des liquides. Son capteur ajuste automatiquement la puissance en fonction de la saleté détectée, et l'écran LED avec les annonces vocales permettent de suivre l'état de l'appareil. Ses réservoirs de 900 ml pour l'eau propre et de 700 ml pour l'eau sale, avec une autonomie de 35 minutes, lui permettent de couvrir jusqu'à 200m² (dans les conditions de test du fabricant). C'est donc un aspirateur laveur pour vous si vous entretenez de base vos sols assez régulièrement. Parce qu'il est là pour un entretien quotidien sur un sol un minimum propre, quand même.
Quelles sont les limites du Dreame H12 Pro face à la concurrence ?
Face aux modèles de Tineco ou de Bissell, le H12 Pro Ultra mise sur son entretien automatisé à l'eau chaude, mais il reste spécialisé dans les sols durs. Il ne remplace pas un aspirateur classique pour les tapis et les moquettes, ni un appareil capable d'aspirer à sec. Son autonomie de 35 minutes peut se révéler un peu trop juste dans les très grandes surfaces, et le séchage à l'air chaud est assez bruyant, donc peu adapté à une utilisation tardive.
✅ Les points forts
- Son aspiration de 16 000 Pa pour les solides et les liquides
- Le lavage automatique de la brosse à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- Le séchage à l'air chaud annoncé en 30 minutes
- La brosse qui nettoie au plus près des plinthes
- La détection automatique du niveau de saleté et l'ajustement de l'aspiration
- Le réservoir d'eau propre de 900 ml et le réservoir d'eau sale de 700 ml
❌ Les limites
- Son autonomie limitée à 35 minutes en mode Auto selon le fabricant
- Le temps de recharge d'environ 4h
- Le séchage de la brosse assez bruyant
- La position de stationnement peu intuitive
- Pas adapté au nettoyage des tapis et des moquettes
- L'utilisation de solutions nettoyantes Dreame uniquement
Jusqu'au 30 novembre 2026 le Dreame H12 Pro Ultra passe à 132,50 € sur Amazon pendant le Black Friday
Si vous cherchez à entretenir facilement vos sols durs, le Dreame H12 Pro Ultra, surtout à 132,50 euros, est une option intéressante. Son aspiration de 16 000 Pa, sa brosse qui nettoie des deux côtés et sa station qui assure le lavage à 60°C avec le séchage en 30 minutes forment un ensemble bien équilibré. Ne plus avoir à nettoyer manuellement la brosse après chaque passage est un vrai avantage.
Ses 35 minutes d'autonomie ne conviendront pas forcément aux très grandes maisons, et il ne peut pas remplacer un aspirateur classique pour les tapis, les moquettes ou le nettoyage à sec. Si votre logement est principalement composé de carrelage ou de parquet compatible, cette promotion mérite votre attention.
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