Le HyperX Omen de HP associe une RTX 5050, un Core 5 et un écran 165 Hz dans un format 15,3 pouces qui se retrouve à 1 169 euros au lieu de 1 301,07 euros pendant le Black Friday.
Avec son HyperX Omen, HP propose un PC portable gamer équilibré. Ce n'est pas un modèle qui fait la course à la puissance, de toute façon avec le prix des composants, difficile de s'équiper à un prix décent, donc il vaut mieux privilégier une configuration comme celle-ci, quitte à en changer dans quelques années. Ce modèle estampillé 15-ga0701sf permet de profiter d'un affichage fluide pour les jeux compétitifs. Et pour le Black Friday, Amazon se permet de faire baisser son prix de 10% jusqu'au 30 novembre 2026.
Pourquoi choisir le HP HyperX Omen ?
- Sa GeForce RTX 5050 avec 8 Go de mémoire vidéo, une carte récente compatible DLSS pour bien jouer en Full HD+.
- Son écran IPS de 15,3 pouces à 165 Hz qui affiche 1 920 x 1 200 pixels favorise la fluidité, top pour les jeux rapides.
- Sa configuration polyvalente : même s'il est fait pour le gaming, vous pouvez profiter d'autres loisirs numériques.
Un laptop pensé pour jouer plus que pour créer
Le HyperX Omen est présenté comme un PC portable gamer, mais il ne se limite pas aux jeux vidéo. Son Core 5 210H avec 16 Go de RAM lui permet aussi de gérer la bureautique solide, le multimédia et même un peu de montage. La RTX 5050 apporte un supplément de puissance intéressant si vous cherchez à exploiter le GPU. Et son écran 16:10 offre plus de hauteur d'affichage qu'un traditionnel 16:9. On apprécie aussi son clavier RGB, sa connectique avec de l'HDMI 2.1, de l'USB-C et un port Ethernet, ainsi que sa batterie de 70 Wh compatible charge rapide. Il faut quand même accepter un poids de 2,21 kg, une autonomie qui tourne autour de 5h en utilisation légère et un écran à la colorimétrie limitée si vous êtes un créatif exigeant.
RTX 5050 ou RTX 5060 : où se situe vraiment cet HyperX Omen ?
Cette version du HyperX Omen est une porte d'entrée intéressante s'il s'agit de votre premier laptop gaming, surtout avec une carte graphique Nvidia de la génération Blackwell. Mais il ne joue pas dans la même catégorie que les machines dotées d'une RTX 5060 ou d'une RTX 5070. Ces dernières offrent plus de marge pour les jeux plus costauds, tandis que la RTX 5050 présentée ici mise plutôt sur la polyvalence, pour jouer en Full HD+. Son écran à colorimétrie moyenne, son stockage de 512 Go et sa mémoire vive sur une seule barrette sont aussi des concessions à prendre en compte.
✅ Les points forts
- Sa carte graphique RTX 5050 avec 8 Go de mémoire GDDR7
- Son écran IPS de 15,3 pouces à 165 Hz
- Les 16 Go de mémoire vive DDR5 de 16 Go
- La connectique généreuse
- Le clavier rétroéclairé avec pavé numérique
- Le WiFi 6
❌ Les limites
- La luminosité limitée à 300 cd/m²
- La couverture colorimétrique limitée à 62,5% du spectre sRGB
- Le SSD de 512 Go, limite pour les jeux volumineux
- La RAM sur une seule barrette
- L'autonomie
À 1 169 euros, l'HyperX Omen propose une configuration intéressante pour les joueurs qui veulent un PC équilibré sans viser le très haut de gamme. L'ensemble est cohérent pour jouer en Full HD+ et faire de la bureautique avancée sans trop forcer.
Par contre, si vous êtes créateur de contenu ou gamer exigeant, vous aurez tout intérêt à regarder ailleurs. La dalle manque de précision colorimétrique, le SSD de 512 Go est limité et la RTX 5050 ne rivalise pas avec les GPU plus puissants. À vous de voir ce que vous privilégiez.
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