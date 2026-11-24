À 1 169 euros, l'HyperX Omen propose une configuration intéressante pour les joueurs qui veulent un PC équilibré sans viser le très haut de gamme. L'ensemble est cohérent pour jouer en Full HD+ et faire de la bureautique avancée sans trop forcer.

Par contre, si vous êtes créateur de contenu ou gamer exigeant, vous aurez tout intérêt à regarder ailleurs. La dalle manque de précision colorimétrique, le SSD de 512 Go est limité et la RTX 5050 ne rivalise pas avec les GPU plus puissants. À vous de voir ce que vous privilégiez.