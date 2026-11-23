Renforcez dès à présent votre cybersécurité sur votre Mac à prix réduit pour ce Black Friday. MacPaw vous propose sa suite de cybersécurité Moonlock avec une réduction de - 30 % en ce moment.
Moonlock est une solution particulièrement simple à prendre en main. Elle est idéale pour les néophytes souhaitant un antivirus performant à installer sur leur Mac.
De plus, Moonlock intègre plusieurs fonctionnalités additionnelles pour optimiser votre cybersécurité et le paramétrage de votre ordinateur sous macOS. Un VPN est également inclus pour davantage de confidentialité en ligne.
Une suite de cybersécurité efficace et intuitive
Moonlock détecte et élimine les menaces en ligne sur votre Mac
Moonlock est un antivirus au sens propre du terme. Concrètement, cette solution cherche à protéger votre Mac des menaces en ligne que vous pourriez rencontrer.
Si macOS comporte bien moins de virus, il n’est pas pour autant protégé par défaut contre les malwares. C’est dans cette perspective que Moonlock vous apporte une aide précieuse.
Evalué par l’organisme indépendant AV-Test en 2025, Moonlock décroche une note de 5,5/6 concernant la détection des virus. Son taux de réussite est de 99 %, ce qui en fait une solution fiable dans cette perspective.
Trois niveaux d’analyse sont disponibles. Vous pouvez les paramétrer selon votre choix. Grâce à l’interface intuitive de Moonlock, votre prise de décision est facilitée.
MacPaw met à votre disposition des menus et des onglets clairs, avec une application se fondant, plus largement, dans l’environnement de macOS.
C’est aussi l’intérêt d’une solution nativement développée pour ce système d’exploitation, et non la réutilisation d’un antivirus initialement conçu pour opérer sous Windows.
Moonlock se montre particulièrement respectueux des capacités de votre Mac pour son analyse quotidienne. C'est pour cela qu’AV-Test lui attribue la note de 6/6 dans la catégorie Performances.
L’analyse approfondie, bien que relativement rapide avec son temps d’action inférieur à 10 minutes, nécessite davantage de ressources. Cela est essentiel à une recherche pointue de menace sur votre Mac, sans pour autant vous empêcher de continuer à réaliser une activité peu exigeante.
Des fonctionnalités additionnelles utiles au quotidien
Moonlock intègre également plusieurs outils pensés pour renforcer votre cybersécurité au sens large sur votre Mac. Le premier est un Coach sécurité.
Particulièrement utile si vous êtes peu expérimenté en informatique, votre Coach Sécurité vous prodigue de bons conseils. Cela vous évite de pratiquer des comportements à risque et vous aide à adopter de bons réflexes en ligne.
Autre fonctionnalité incluse, l’Inspecteur réseau veille à ce qu’aucune connexion ne soit établie en direction de certains pays. Votre Inspecteur réseau bloque le transfert d’information vers ces destinations depuis une application, dont votre navigateur Web. Cela réduit le risque de subir une arnaque.
Un outil dédié à la Protection du système analyse en temps réel le paramétrage de votre Mac. Il vous invite à l’adapter en cas d’alerte ciblée, ou encore de mise à jour disponible à l’installation. Cela a le mérite d’être aussi clair qu’intuitif.
Enfin, MacPaw pense également à votre confidentialité en ligne. Moonlock intègre ainsi un réseau virtuel privé parmi ses fonctionnalités. Votre VPN comprend une centaine de serveurs répartis dans une cinquantaine de pays.
C’est suffisant pour aller à l’essentiel, à savoir masquer votre véritable adresse IP et emplacement géographique. Les protocoles utilisés, IKEv2 comme OpenVPN, sont toujours aussi fiables en termes de sécurité.
En somme, vous pouvez retrouver un avis indépendant sur la suite de cybersécurité dédiée à votre Mac. Un test complet et une présentation approfondie des fonctionnalités disponibles, vous permettront de vous faire votre propre avis sur cette solution.
Une réduction de - 30 % est à saisir pour le Black Friday
Moonlock peut être obtenu de deux manières. La première est un abonnement, dont le prix le plus attractif est réparti sur 12 mois. Ainsi, avec la réduction de - 30 % sur le prix de l’abonnement au mois appliquée, votre souscription à Moonlock est disponible dès 3,25 € par mois.
À ce prix-là, vous pouvez équiper un ordinateur sous macOS durant un an. Votre première année de souscription vous revient donc à 38,50 € TTC.
Selon votre besoin, vous pouvez opter pour un abonnement permettant d’équiper de 2 à 5 Mac simultanément. Cela vous permet d’obtenir des prix dégressifs par rapport à la souscription pour un seul Mac.
Vous pouvez également opter pour un achat définitif de Moonlock. Vous pouvez équiper votre Mac à partir de 105 €. De même, il est possible d’opérer un achat définitif pour 2, voire 5 Mac simultanément.