Moonlock est un antivirus au sens propre du terme. Concrètement, cette solution cherche à protéger votre Mac des menaces en ligne que vous pourriez rencontrer.

Si macOS comporte bien moins de virus, il n’est pas pour autant protégé par défaut contre les malwares. C’est dans cette perspective que Moonlock vous apporte une aide précieuse.

Evalué par l’organisme indépendant AV-Test en 2025, Moonlock décroche une note de 5,5/6 concernant la détection des virus. Son taux de réussite est de 99 %, ce qui en fait une solution fiable dans cette perspective.

Trois niveaux d’analyse sont disponibles. Vous pouvez les paramétrer selon votre choix. Grâce à l’interface intuitive de Moonlock, votre prise de décision est facilitée.

MacPaw met à votre disposition des menus et des onglets clairs, avec une application se fondant, plus largement, dans l’environnement de macOS.

C’est aussi l’intérêt d’une solution nativement développée pour ce système d’exploitation, et non la réutilisation d’un antivirus initialement conçu pour opérer sous Windows.