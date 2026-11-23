La belle saison est terminée : place au Black Friday ! Amazon propose le robot tondeuse Dreame A1 Pro à 599 € au lieu de 1 099 €, ce qui vous donne l’opportunité de préparer le retour du printemps en profitant de 45 % de réduction.
Acheter un robot tondeuse hors saison est une bonne solution pour alléger la facture. À ce titre, la période du Black Friday s’avère idéale pour investir dans ce genre d’appareil connecté coûteux. Pour preuve, le Dreame A1 Pro est actuellement proposé à 599 € chez Amazon, au lieu de 1 099 €. Ce modèle est destiné aux propriétaires de terrain dont la pelouse occupe, au maximum, 2000 m² d’espace. L’un de ses avantages tient à sa capacité à naviguer sans avoir besoin de câble périphérique, ce qui facilite sa mise en place.
Le robot tondeuse Dreame A1 Pro est disponible à 599 € chez Amazon, avec 45 % d’économies à la clé.
Pourquoi choisir le Dreame A1 Pro ?
- Pour son installation sans fil périphérique : son système OmniSense utilise un LiDAR 3D pour se repérer, sans antenne RTK à installer.
- Pour ses réglages par application : vous pouvez définir les zones de tonte, les espaces interdits et les horaires de passage.
- Pour sa hauteur de coupe ajustable : le réglage de 3 à 7 cm permet d’adapter la tonte à vos préférences.
Une tonte automatisée qui respecte votre planning
Le robot tondeuse Dreame A1 Pro est adapté à un espace de tonte maximal de 2 000 m², qui peut être séparé en plusieurs zones. Le robot suit des trajectoires en U pour organiser ses passages, puis rejoint automatiquement sa station lorsqu’il doit se recharger. S’il n’a pas fini de tondre, il reprend le travail une fois qu’il a regagné suffisamment d’autonomie. Ses roues tout-terrain lui permettent de franchir des pentes allant jusqu’à 45 % et il est capable d’éviter efficacement les obstacles. Enfin, sa hauteur de coupe est réglable depuis l’application.
Peu de contraintes d’installation, mais plus de finitions
Si le Dreame A1 Pro a l’avantage de ne pas nécessiter la mise en place de câbles périphériques, il faut tout de même prendre le temps de paramétrer les limites du terrain. De plus, ses utilisateurs soulignent que des finitions manuelles peuvent être requises le long des murs et des bordures, bien que ce ne soit pas toujours le cas.
✅ Les points forts
- Navigation sans câble périphérique ni borne RTK.
- Zones et horaires personnalisables dans l’application.
- Hauteur de coupe réglable de 3 à 7 cm.
❌ Les limites
- Bordures pouvant nécessiter un passage au coupe-bordure.
- Paramétrages indispensables dans l’application.
Profitez de la promotion d’Amazon pour vous équiper du Dreame A1 Pro à 599 € durant le Black Friday.
Si vous avez envie d’anticiper l’entretien printanier de votre pelouse pour un prix intéressant, alors le robot tondeuse Dreame A1 Pro tombe à pic, surtout à moins de 600 €. L’absence de câble périphérique constitue un avantage appréciable pour vous lancer dans cette démarche.
Mais attention, si vous avez un jardin très pentu et beaucoup de bordures, mieux vaut vous assurer que ce modèle est adapté en consultant les recommandations de la marque. Pensez aussi à prévoir un endroit stratégique pour installer sa station de chargement.
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