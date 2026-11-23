Si vous avez envie d’anticiper l’entretien printanier de votre pelouse pour un prix intéressant, alors le robot tondeuse Dreame A1 Pro tombe à pic, surtout à moins de 600 €. L’absence de câble périphérique constitue un avantage appréciable pour vous lancer dans cette démarche.

Mais attention, si vous avez un jardin très pentu et beaucoup de bordures, mieux vaut vous assurer que ce modèle est adapté en consultant les recommandations de la marque. Pensez aussi à prévoir un endroit stratégique pour installer sa station de chargement.