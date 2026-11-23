Le Mac mini M6 en promotion chez Amazon s’avère donc adapté à la découverte et à l’usage d’IA locales, mais son intérêt ne se résume pas à cela : il peut tout à fait vous accompagner dans votre quotidien de créatif ou de télétravailleur, tout en limitant l’encombrement de votre station.

Néanmoins, les projets d’IA lourds ont tendance à nécessiter une configuration plus généreuse : il faut donc vous assurer que les outils que vous désirez utiliser pourront tourner efficacement sur cette machine avant de valider votre commande.