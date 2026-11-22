À 999 €, le Pixel 11 était difficile à recommander face au Galaxy S26 et à l'iPhone 17, tous deux mieux notés. À 599 €, l'équation change franchement : on obtient un smartphone endurant, doué en photo et suivi pendant sept ans pour 400 € de moins, et 100 € de moins que sur le Google Store. Si vous ne jouez pas sur mobile, c'est l'une des offres les plus intéressantes du moment sur un smartphone récent.

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