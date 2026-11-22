Le Pixel 11 n'avait pas vraiment convaincu au moment de son lancement, et ce n'était pas une question de qualités. Dans notre test du Google Pixel 11, nous saluions son autonomie, sa polyvalence en photo et ses sept ans de suivi logiciel, tout en regrettant qu'un modèle standard frôle les 1 000 €. C'était 100 € de plus que la génération précédente, une hausse que Google a masquée en supprimant la version 128 Go.
Amazon propose aujourd'hui le Google Pixel 11 dans sa version 256 Go à 599 € au lieu de 999 €, soit 400 € d'économie sur le prix conseillé. Le marchand l'affichait encore à 649 € il y a cinq jours, et le Google Store le propose actuellement à 699 €. Le smartphone est expédié et vendu par Amazon, avec livraison gratuite pour les membres Prime. D'autres offres sur les smartphones et la high-tech sont à retrouver sur notre page dédiée au Black Friday.
Pourquoi choisir le Google Pixel 11 ?
- Une autonomie de premier ordre : 17 h 43 sur PCMark dans notre test, soit environ deux heures de plus que le Pixel 10 et un peu plus que le Pixel 11 Pro XL.
- Un suivi logiciel de sept ans : livré sous Android 17, il recevra les mises à jour système, les correctifs de sécurité et les Pixel Drops pendant de longues années.
- Une photo polyvalente : le téléobjectif 5x stabilisé et la vidéo 4K à 60 images par seconde sur le grand-angle comme sur le téléobjectif le placent au-dessus de nombreux modèles de sa catégorie.
- Un portraitiste de talent : le détourage est précis et les couleurs restent naturelles, sans le lissage excessif de nombreux concurrents.
- Un format agréable : 197 g, certification IP68 et un module photo qui ne dépasse plus que d'un millimètre du châssis.
- Un design affiné, réussi
- Des fonctions d'IA novatrices et utiles (Rambler, retouche photo vocale)
- Les photos au grand-angle
Un Pixel qui mise sur la durée plutôt que sur la puissance
Le Pixel 11 est le modèle standard de la gamme 2026 de Google, et il en reprend l'essentiel : la même puce Tensor G6 que les modèles Pro, la suite Gemini Intelligence et la promesse de sept ans de mises à jour. Au quotidien, il se montre réactif et agréable, avec un écran OLED très bien calibré et un design affiné, dont la barre photo devient presque invisible une fois le téléphone dans sa coque. Côté IA, la dictée Rambler intégrée au clavier Gboard nettoie automatiquement les hésitations et la ponctuation de vos messages vocaux, et la retouche photo se pilote désormais à la voix.
Il faut toutefois connaître ses limites avant de l'adopter. Le GPU du Tensor G6 peine dans les jeux 3D récents, et les performances chutent d'environ 50 % après quelques minutes d'effort, ce qui en fait un mauvais choix pour les joueurs. L'écran n'est pas LTPO, la définition reste en 1080p, le Wi-Fi 7 est réservé aux Pixel 11 Pro et Pro XL, et plusieurs fonctions d'IA agentiques présentées par Google ne sont pas encore disponibles en France. Le dos brillant attire aussi facilement les traces de doigts. Pour un usage tourné vers la photo, les réseaux sociaux et la messagerie, il coche en revanche toutes les cases, et c'est à ce profil qu'il s'adresse avant tout. Pour situer ses concurrents, notre comparatif des meilleurs smartphones donne un bon aperçu de l'offre actuelle.
L'autonomie, l'atout que l'on n'attendait pas
Mieux que le grand frère XXL
C'est la bonne surprise de notre test. Avec une batterie qui tutoie les 5 000 mAh, plus généreuse que celle du Pixel 11 Pro, le modèle standard tient 17 h 43 sur le benchmark PCMark, contre 17 h 08 pour le Pixel 11 Pro XL. L'écart est faible, mais il illustre une vraie optimisation des ressources par rapport au Pixel 10, qui cède environ deux heures dans le même exercice. À l'usage, une journée chargée ne lui fait pas peur, à condition de ne pas enchaîner les sessions de jeu, qui font fondre la batterie à mesure que la puce chauffe.
Une recharge sans fil qui progresse
La recharge filaire n'a pas évolué : il faut toujours compter environ 1 h 20 pour un plein, avec un chargeur vendu séparément. Le sans fil progresse en revanche nettement grâce à la norme Qi2 et au système magnétique Pixelsnap, qui grimpe à 25 W et permet d'utiliser des accessoires aimantés sans coque spécifique.
Google Pixel 11 256 Go à 599 € au lieu de 999 € pour le Black Friday.
✅ Les points forts
- Autonomie de 17 h 43 sur PCMark
- Sept ans de mises à jour, livré sous Android 17
- Téléobjectif 5x stabilisé et vidéo 4K à 60 i/s
- Excellents portraits et selfies
- Design affiné, IP68 et 197 g
❌ Les points faibles
- GPU faible et forte chute de performances à la chauffe
- Pas d'écran LTPO, définition 1080p
- Wi-Fi 6E seulement, pas de Wi-Fi 7
- Fonctions d'IA agentiques indisponibles en France
- Chargeur non fourni, stockage non extensible
À 999 €, le Pixel 11 était difficile à recommander face au Galaxy S26 et à l'iPhone 17, tous deux mieux notés. À 599 €, l'équation change franchement : on obtient un smartphone endurant, doué en photo et suivi pendant sept ans pour 400 € de moins, et 100 € de moins que sur le Google Store. Si vous ne jouez pas sur mobile, c'est l'une des offres les plus intéressantes du moment sur un smartphone récent.
Et si vous voulez davantage, le Pixel 11 Pro est lui aussi en promotion à 899 € chez Amazon.
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