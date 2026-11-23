Si vous possédez un iPhone, mais pas encore d’écouteurs sans fil dignes de ce nom, alors les AirPods Pro 3 se présentent comme un investissement intéressant à réaliser durant la période du Black Friday. Leurs nombreuses fonctionnalités en font clairement plus qu’un simple accessoire pour écouter de la musique.

Néanmoins, si vous possédez un smartphone Android, gardez en tête que de nombreuses fonctionnalités, et clairement les plus intéressantes, sont verrouillées dans l’écosystème d’Apple. Mieux vaut donc chercher votre bonheur ailleurs dans ce cas.