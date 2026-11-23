C’est l’un des meilleurs prix constatés pour les AirPods Pro 3 : les écouteurs sans fil d’Apple, dotés d’une réduction active du bruit, passent de 249 € à 188 € chez Amazon à l’occasion du Black Friday.
Le Black Friday d’Amazon offre une belle occasion aux possesseurs d’un iPhone de s’équiper d’une paire d’écouteurs sans fil parfaitement adaptée à leur terminal Apple. En effet, en ce moment, les AirPods Pro 3 sont disponibles à 188 € chez Amazon, au lieu de 249 €. Rappelons que s’ils peuvent fonctionner en Bluetooth sur les appareils Android, c’est bien lorsqu’ils sont associés aux iPhone et aux iPad que les AirPods Pro 3 donnent vraiment accès à leur plein potentiel.
Les Apple AirPods Pro 3 sont proposés à 188 € chez Amazon, contre 249 € en ce moment sur l’Apple Store.
Pourquoi choisir les AirPods Pro 3 ?
- Pour leur réduction de bruit : elle atténue les sons environnants afin de mieux profiter de votre musique dans les transports ou au bureau.
- Pour leur autonomie : Apple promet jusqu’à huit heures d’écoute avec la réduction active du bruit sur une seule charge.
- Pour leurs embouts : cinq tailles sont fournies, du XXS au L, afin d’adapter le maintien des écouteurs à différentes formes d’oreilles.
Des écouteurs pour les trajets, les appels et le sport
Une fois connectés à un iPhone, les AirPods Pro 3 peuvent être contrôlés grâce à l’interface tactile présente sur leur tige. Vous pouvez choisir de pousser la réduction active du bruit à son maximum, ou bien d’activer le mode Transparence afin de garder le contact avec votre environnement. La détection des conversations peut baisser automatiquement le volume de la musique lorsque vous parlez. Et si vous êtes sportif, vous pouvez aussi profiter du capteur cardiaque intégré aux écouteurs, afin de suivre votre fréquence cardiaque en temps réel durant vos entraînements.
Un intérêt limité pour les utilisateurs d’Android
Comme souvent chez Apple, les AirPods Pro 3 réservent l’essentiel de leurs fonctionnalités aux appareils de la marque à la pomme. Ils peuvent fonctionner en Bluetooth avec un téléphone Android, mais plusieurs fonctionnalités deviennent alors indisponibles, notamment la mesure de la fréquence cardiaque et la traduction en temps réel.
✅ Les points forts
- Réduction active du bruit et mode Transparence.
- Jusqu’à huit heures d’écoute annoncées avec réduction de bruit.
- Capteur de rythme cardiaque intégré.
❌ Les limites
- Fonctionnalités limitées en dehors de l’écosystème Apple.
- Câble de recharge USB-C non fourni.
À 188 € chez Amazon, les AirPods Pro 3 se présentent comme une belle offre du Black Friday.
Si vous possédez un iPhone, mais pas encore d’écouteurs sans fil dignes de ce nom, alors les AirPods Pro 3 se présentent comme un investissement intéressant à réaliser durant la période du Black Friday. Leurs nombreuses fonctionnalités en font clairement plus qu’un simple accessoire pour écouter de la musique.
Néanmoins, si vous possédez un smartphone Android, gardez en tête que de nombreuses fonctionnalités, et clairement les plus intéressantes, sont verrouillées dans l’écosystème d’Apple. Mieux vaut donc chercher votre bonheur ailleurs dans ce cas.
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