Vous souhaitez obtenir un service premium chez un hébergeur français sans vous ruiner ? o2switch vous propose un prix plancher pour son offre Cloud., disponible dès 0,84 € HT par mois pour ce Black Friday 2026.
Vous pouvez dès à présent choisir cet hébergement Web chez o2switch, peu importe votre budget à un tel prix. Avec cette réduction de - 93 % sur son tarif mensuel, votre offre Cloud. vous permet d’allier l’utile à l’agréable.
Votre première année d’abonnement vous revient ainsi à à peine plus de 10 € HT avec le code promo. C’est moins cher qu’un seul mois d’abonnement en temps normal.
o2switch baisse le prix de son offre Cloud. pour le Black Friday
La qualité de ses services demeure intacte
Le premier point fort d’o2switch dans le contexte actuel est sa localisation. En effet, cet hébergement Web est 100 % français.
Basée à Clermont-Ferrand, dans la région AURA, l’entreprise o2switch répond ainsi du RGPD. Ses datacenters sont tous situés en France. Vous échappez à des juridictions peu respectueuses de votre vie privée telles que le Cloud Act par exemple.
Le deuxième point clef est que son offre Cloud. est particulièrement adaptable à votre projet. L’illimité n’est pas un gros mot pour o2switch. Vous pouvez héberger autant de sites Web que vous le souhaitez simultanément.
Pour faciliter leur gestion, o2switch met à votre disposition une bande passante illimitée et un espace disque tout aussi vaste et 100 % NVMe. L’administration est optimisée par un nombre d’adresses mail mais aussi une base de données illimitée.
Que vous ayez ou non un projet ferme, cette offre spéciale pour le Black Friday vous donne le temps de pleinement réfléchir. Un nom de domaine vous est offert pour un an.
Si vous avez envie de lancer un site Web professionnel, par exemple pour lancer votre auto-entreprise, ou mettre en avant l’une de vos passions, l’offre Cloud. répond à ces besoins.
Vous disposez de 8 lunes pour répartir l’espace et les ressources disponibles comme bon vous semble. Couplée à l’interface cPanel, qui est l'une des références du marché dans son domaine, votre gestion en est facilitée.
Une infrastructure conçue pour l’efficacité
Le troisième point fort est que la vitesse de votre projet est optimisée par la proximité géographique des serveurs d’o2switch. Vous bénéficiez de la technologie PowerBoost dans votre souscription à l'offre Cloud., un logiciel interne mis au point par o2switch.
Avec des débits moyens de 42 mb/s, les vitesses de chargement de votre site Web sont optimisées. L’infrastructure d’o2switch est pleinement dédiée à votre activité.
Avec sa certification Tier IV, la plus élevée, o2switch vous garantit une disponibilité de l’ordre de 99,95 % à l’année.
Votre hébergement Web décuple vos possibles grâce aux équivalents virtuels inclus. L'offre Cloud. comprend 12 CPU et 48 Go de mémoire vive. La gestion des sites Web les plus exigeants en est facilitée.
- storageStockage illimité
- money_offRemboursement 30 jours
- securityCertificat SSL inclus
- install_desktopCompatible WordPress
Sécurisez votre budget et votre site Web
Des technologies internes à votre service
o2switch préfère développer ses propres outils lorsque les logiciels disponibles sur le marché ne répondent pas à ses besoins.
Dans l'objectif d'accroître votre cybersécurité et celle des internautes visitant votre site Web, plusieurs fonctionnalités sont à votre disposition.
La première est un pare-feu nommé TigerProtect. Il analyse le trafic en temps réel, à l’aide d’une intelligence artificielle, pour rediriger le trafic malveillant hors de votre site Web.
La deuxième est TigerGuard, dont le rôle est de bloquer les attaques en ligne. Il réduit également le risque de piratage.
Vous êtes également accompagné par un nombre illimité de certificats SSL à associer à vos sites Web. Vous pouvez intégrer l’antivirus ImunifyAV+ dans votre environnement pour davantage de cybersécurité.
o2switch inclut des sauvegardes quotidiennes avec une durée de conservation des données de 45 jours. Ses datacenters étant situés à moins de deux heures de son siège et administrés par ses soins, la réactivité est aussi pleinement optimisée.
En somme, o2switch vous permet de répondre à vos besoins sur différents aspects. Votre projet est hébergé en France, accompagné d’outils de gestion et de sécurité numérique fiables. o2switch met également de nombreuses fonctionnalités à votre disposition pour une rapidité accrue.
Pour en apprendre plus sur o2switch, lisez l’avis de Clubic sur cet hébergeur Web.
Une offre d’abonnement à - 93 % pour le Black Friday 2026
Cette offre spéciale vous permet concrètement d’économiser plus de 180 € pour votre première année de souscription à l’offre Cloud. d’o2switch. L’offre est disponible jusqu’au 6 décembre 2026 inclus.
En ce moment, au lieu de 16 € par mois, l’offre Cloud. est disponible à 0,99 € HT par mois pendant un an. Ce tarif se cumule avec la remise de 15 % accordée par le code promo CLUBIC, ce qui ramène l’abonnement à 0,84 € HT par mois.
Votre première année d’abonnement vous revient ainsi à 10,08 € HT avec le code, contre 11,88 € HT sans. Ces montants s’entendent hors taxes, et la TVA applicable selon votre lieu de résidence vient s’y ajouter.
Votre souscription à l’offre Cloud. inclut un accès prioritaire au service client francophone d’o2switch. 30 jours de garantie satisfait ou remboursé sont compris.