Le premier point fort d’o2switch dans le contexte actuel est sa localisation. En effet, cet hébergement Web est 100 % français.

Basée à Clermont-Ferrand, dans la région AURA, l’entreprise o2switch répond ainsi du RGPD. Ses datacenters sont tous situés en France. Vous échappez à des juridictions peu respectueuses de votre vie privée telles que le Cloud Act par exemple.

Le deuxième point clef est que son offre Cloud. est particulièrement adaptable à votre projet. L’illimité n’est pas un gros mot pour o2switch. Vous pouvez héberger autant de sites Web que vous le souhaitez simultanément.

Pour faciliter leur gestion, o2switch met à votre disposition une bande passante illimitée et un espace disque tout aussi vaste et 100 % NVMe. L’administration est optimisée par un nombre d’adresses mail mais aussi une base de données illimitée.