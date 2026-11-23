Nous avons relevé les prix chez Amazon les 19, 22 et 23 novembre 2026, et ceux de la Fnac le 21 novembre. Nous ne retenons que des iPhone neufs, vendus par l'enseigne, et comparons chaque prix au prix de lancement d'Apple. Les iPhone cités ont tous été testés par la rédaction. Les autres produits Apple sont dans notre sélection des offres Apple chez Amazon, et toutes nos offres sur notre page Black Friday 2026.