Pour ce Black Friday 2026, l'iPhone 18 Pro ne baisse pas : il reste à 1 479 €, chez Apple comme à la Fnac, qui se contente d'une cagnotte. Les vraies remises portent sur la génération précédente : l'iPhone 17 Pro Max passe à 1 359 € chez Amazon et l'iPhone Air à 979 €, 350 € sous son prix de lancement. Nous avons trié les offres qui valent l'achat et celles qu'il vaut mieux laisser passer.
Les offres iPhone à retenir, en un coup d'œil
Le meilleur iPhone Pro au meilleur prix : iPhone 17 Pro Max 256 Go à 1 359 € chez Amazon au lieu de 1 479 €
Pour un iPhone fin et léger : iPhone Air 256 Go à 979 € chez Amazon au lieu de 1 329 €
Pour le format Pro compact : iPhone 17 Pro 256 Go à 1 229 € à la Fnac + 120 € en cagnotte pour les adhérents
Si vous voulez le dernier modèle : iPhone 18 Pro 256 Go à 1 479 €, son prix officiel, sans remise directe
Prix des iPhone au Black Friday 2026 : pourquoi le 18 Pro ne baisse pas ?
Lancé en septembre, l'iPhone 18 Pro coûte 1 479 € en 256 Go, le prix du 17 Pro Max l'an dernier. Notre test l'a jugé « l'iPhone le moins excitant de la décennie » : même design, mêmes capteurs, même écran, avec une puce gravée en 2 nm et un objectif à ouverture variable. Deux mois après sa sortie, aucune enseigne ne le brade : la Fnac l'affiche à son prix officiel avec 140 € en cagnotte, utilisables seulement sur un prochain achat. Pour payer un iPhone haut de gamme moins cher, c'est la génération 17 qu'il faut viser.
|Modèle
|Prix relevé
|Où et quand
|Notre avis
|iPhone 17 Pro Max 256 Go
|1 359 €
|Amazon, 23 novembre
|La meilleure remise directe sur un iPhone Pro
|iPhone 17 Pro Max 256 Go
|1 379 € + 130 € de cagnotte
|Fnac, 21 novembre
|Plus cher qu'Amazon, sauf si vous dépensez la cagnotte
|iPhone 17 Pro 256 Go
|1 229 € + 120 € de cagnotte
|Fnac, 21 novembre
|100 € sous son prix de lancement
|iPhone 17 Pro 512 Go
|1 479 €
|Amazon, 22 novembre
|Seulement 6 % de remise
|iPhone Air 256 Go
|979 €
|Amazon, 19 novembre
|350 € sous son prix de lancement
|iPhone 18 Pro 256 Go
|1 479 € + 140 € de cagnotte
|Fnac, 21 novembre
|Prix officiel, aucune remise directe
|iPhone 18 Pro Max 256 Go
|1 629 € + 160 € de cagnotte
|Fnac, 21 novembre
|Prix officiel, aucune remise directe
Avant d'acheter : les pièges du Black Friday iPhone
Une cagnotte n'est pas une remise
La Fnac crédite 10 € tous les 100 € d'achat sur la carte de ses adhérents : vous payez le prix affiché le jour de l'achat, et la somme ne sert qu'à une commande suivante, dans un délai limité. Comparez donc le prix payé, pas le prix « après cagnotte ».
Vérifiez la capacité et le coloris
Les remises changent d'une version à l'autre : chez Amazon, l'iPhone 17 Pro en 512 Go ne perd que 100 €, alors que le 17 Pro Max en 256 Go en perd 120 € pour le coloris Orange cosmique. Vérifiez la capacité et la couleur sur la fiche avant de valider.
Achetez à l'enseigne, pas à la marketplace
Sur Amazon comme à la Fnac, la même fiche peut afficher l'offre d'un vendeur tiers, parfois un exemplaire reconditionné. Toutes les offres retenues ici sont neuves et vendues par l'enseigne : contrôlez la mention du vendeur dans le panier.
iPhone 17 Pro Max à 1 359 € : le meilleur iPhone Pro au meilleur prix
Pourquoi le prix est bon : lancé à 1 479 € en 256 Go, il est à 1 359 € chez Amazon (relevé du 23 novembre), soit 120 € de moins, vendu et expédié par Amazon. La Fnac l'affiche à 1 379 € avec 130 € de cagnotte : plus cher à la caisse.
Ce que dit notre test : notre test des iPhone 17 Pro et 17 Pro Max salue un écran très lumineux, la puce A19 Pro refroidie par une chambre à vapeur et la plus grande autonomie jamais vue sur un iPhone à sa sortie. Face au 18 Pro Max, il ne lui manque que la puce A20 Pro et quelques heures d'autonomie.
✅ Trois capteurs 48 Mpx, dont un téléobjectif qui zoome jusqu'à 8x en qualité optique.
✅ Jusqu'à 39 heures de lecture vidéo annoncées par Apple.
⚠️ Environ 231 g : c'est l'iPhone le plus lourd et le plus épais de sa génération.
⚠️ Le prix vaut pour la version 256 Go Orange cosmique : les autres coloris peuvent être plus chers.
Passez votre chemin si vous trouvez les grands iPhone trop lourds : l'iPhone Air, plus bas dans cette sélection, pèse 165 g.
iPhone Air à 979 € : 350 € de moins sur l'iPhone le plus fin
Pourquoi le prix est bon : lancé à 1 329 € en 256 Go, il est à 979 € chez Amazon (relevé du 19 novembre), soit 26 % de moins : la plus forte baisse en pourcentage de cette sélection.
Ce que dit notre test : notre test de l'iPhone Air lui donne 8/10, pour son écran très lumineux, sa légèreté et la puce A19 Pro. Il pointe aussi une petite batterie, qui tient une journée au maximum.
✅ 165 g et 5,64 mm : le grand écran le plus facile à tenir de la gamme.
✅ La même puce A19 Pro que les iPhone 17 Pro.
⚠️ Une autonomie d'une journée au maximum selon notre test : il faut le recharger tous les soirs.
⚠️ Pas de tiroir SIM : vérifiez que votre opérateur propose l'eSIM avec votre forfait.
Passez votre chemin si vous utilisez beaucoup votre téléphone loin d'une prise : l'iPhone 17 Pro Max tient bien plus longtemps.
iPhone 17 Pro à 1 229 € à la Fnac : le format Pro compact, avec une cagnotte
Pourquoi le prix est bon : lancé à 1 329 € en 256 Go, il est à 1 229 € à la Fnac (relevé du 21 novembre), avec 120 € crédités sur la carte des adhérents. Chez Amazon, seule la version 512 Go baisse, à 1 479 € chez Amazon au lieu de 1 579 €.
Ce que dit notre test : le 17 Pro partage tout avec le 17 Pro Max dans notre test des deux modèles, sauf l'écran de 6,3 pouces et une batterie plus petite.
✅ Le même appareil photo et la même puce que le 17 Pro Max, dans un format plus maniable.
✅ La cagnotte Fnac rembourse 120 € sur un prochain achat (housse, AirPods, chargeur).
⚠️ La cagnotte est réservée aux adhérents Fnac et n'est pas une baisse de prix.
⚠️ Seulement 130 € d'écart avec le 17 Pro Max chez Amazon, plus endurant.
iPhone 18 Pro : faut-il vraiment l'acheter pendant le Black Friday ?
Seulement s'il vous faut le modèle de l'année : il reste à 1 479 €, et la Fnac ajoute 140 € de cagnotte pour ses adhérents. Pour le même budget, l'iPhone 17 Pro Max à 1 359 € offre un écran plus grand et une autonomie record. Si vous hésitez, lisez notre test de l'iPhone 18 Pro et notre guide des meilleurs iPhone.
Les offres que nous n'avons pas retenues, et pourquoi
iPhone Duo à 699 € avec forfait : le prix suppose de souscrire un forfait Bouygues Telecom sur la durée ; seul, le pliant d'Apple coûte 2 339 €. Notre test de l'iPhone Duo détaille ses compromis.
Les iPhone reconditionnés : les remises de Back Market sur les iPhone reconditionnés sont fortes, mais l'état et la batterie varient d'un exemplaire à l'autre : nous ne les comparons pas à des produits neufs.
[À VÉRIFIER avant publication : iPhone 18 Pro à 1 379 € sans forfait chez Orange (relevé par un site tiers le 18 novembre) ; iPhone 17 à 1 019,99 € chez Amazon (même source). Si ces offres se confirment sur les sites des marchands, les ajouter au récapitulatif et au tableau.]
Acheter maintenant ou attendre le 27 novembre ?
Le Black Friday tombe le vendredi 27 novembre, suivi du Cyber Monday le 30. Apple ne fait jamais de promotion sur sa boutique : les baisses viennent des revendeurs, et elles portent surtout sur les modèles de l'année précédente. Rien ne garantit que l'iPhone 17 Pro Max descende plus bas d'ici vendredi, et les meilleurs coloris partent vite. Si le prix vous convient, inutile d'attendre : un achat en ligne peut être annulé sous 14 jours grâce au droit de rétractation.
Black Friday iPhone : vos questions, nos réponses
L'iPhone 18 Pro est-il en promotion pour le Black Friday 2026 ?
Non. Il reste à 1 479 € en 256 Go chez Apple comme à la Fnac, qui offre seulement 140 € de cagnotte à ses adhérents. Les vraies remises portent sur l'iPhone 17 Pro Max, l'iPhone 17 Pro et l'iPhone Air.
Quel iPhone acheter pendant le Black Friday ?
L'iPhone 17 Pro Max à 1 359 € si vous voulez le meilleur écran et la meilleure autonomie, l'iPhone Air à 979 € si la légèreté compte plus que l'endurance, et l'iPhone 17 Pro si vous préférez un format de 6,3 pouces.
iPhone 17 Pro Max ou iPhone 18 Pro : lequel choisir ?
À 120 € d'écart, le 17 Pro Max offre un écran plus grand et une autonomie record. Le 18 Pro apporte une puce plus récente et un objectif à ouverture variable, mais notre test le juge peu différent de son prédécesseur.
La cagnotte Fnac vaut-elle une remise ?
Non. Vous payez le prix affiché, et la somme n'est utilisable que sur un prochain achat à la Fnac ou chez Darty, dans un délai limité. Elle n'est intéressante que si vous comptez y acheter autre chose.
Comment nous avons choisi ces offres
Nous avons relevé les prix chez Amazon les 19, 22 et 23 novembre 2026, et ceux de la Fnac le 21 novembre. Nous ne retenons que des iPhone neufs, vendus par l'enseigne, et comparons chaque prix au prix de lancement d'Apple. Les iPhone cités ont tous été testés par la rédaction. Les autres produits Apple sont dans notre sélection des offres Apple chez Amazon, et toutes nos offres sur notre page Black Friday 2026.
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