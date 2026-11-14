Il suffit d’ouvrir le Duo devant des amis pour voir leurs yeux s’illuminer : ils reconnaissent leur iPhone, découvrent ce grand écran et comprennent immédiatement ce qu’ils pourraient en faire. Un plaisir qui reste communicatif, même après des années de tests.

Seulement, une fois la démonstration terminée, il reste à vivre avec le téléphone : des apps qui n’occupent pas toute la largeur, un déverrouillage moins naturel, une photo à refaire. Rien de spectaculaire, mais c’est ce qui compte au quotidien.

Apple a pourtant réussi l’essentiel : une fabrication superbe, un format qui nous a conquis, des écrans magnifiques (mention spéciale au revêtement mat), un son excellent et une autonomie solide. Ce qui manque, c’est la tranquillité d’un iPhone classique. Les mises à jour peuvent régler une partie des problèmes, Face ID et le téléobjectif attendront une autre génération.

Et pourtant, nos deux eSIM resteront dans le Duo tant qu'Apple ne le récupèrera pas. C’est pour ça que notre recommandation est plus nuancée que notre enthousiasme. À 2 339 €, vérifiez d’abord comment s’affichent vos applications indispensables. On est assez conquis pour le garder, assez curieux pour voir la suite, mais on comprend ceux qui préféreront attendre qu’Apple corrige le tir.

On attendait un iPhone pliant depuis des années. Maintenant qu’il est là, on aimerait surtout pouvoir l’utiliser sans devoir lui trouver autant d’excuses.