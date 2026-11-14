On voulait un iPhone pliant pour profiter d’un grand écran sans quitter nos habitudes Apple. Depuis sa sortie le 23 octobre, le Duo a pris la place de notre Pro Max, et franchement, on n’a pas envie de le rendre. Reste qu’à 2 339 €, Touch ID, la photo et une bonne partie de nos applications nous ont donné quelques raisons de râler.
On ne va pas se mentir, si l’on attendait un iPhone pliant depuis des années, c’était davantage par envie que par besoin. Quand on baigne dans la tech depuis quinze ans, on finit par espérer autre chose qu’un nouveau placement des objectifs ou les trois couleurs de l’année. On veut retrouver un peu d’excitation en découvrant un téléphone, avoir envie de jouer avec, de voir ce qu’il permet. Alors quand Apple promet enfin un grand écran qui se replie dans la poche, sans quitter nos applications ni nos habitudes, forcément, on a hâte de l’avoir entre les mains.
- Fabrication et charnière remarquables
- Format passeport très agréable
- Écran mat nano-texturé, pliure discrète
- Excellents haut-parleurs
- Puissance au niveau de l’iPhone 18 Pro
- Autonomie confortable
- Certification IP68
- Applications et jeux encore rarement adaptés
- Bande latérale mal exploitée, rien pour les gauchers
- Touch ID moins efficace que Face ID
- Pas de téléobjectif, photo moins constante en basse lumière
- Lourd en main quand il est fermé
- Pas de Siri AI en Europe
Test réalisé sur un smartphone prêté par le constructeur.
Des smartphones pliants, on en a pourtant essayé depuis le tout premier Galaxy Fold. Mais entre les écrans extérieurs trop étroits à notre goût et l’idée de quitter tout l’environnement Apple, la carte SIM a toujours fini par retrouver un iPhone. À force d’utiliser une Apple Watch, un MacBook, un Mac mini et les mêmes applications au quotidien, changer de téléphone devient une petite opération de déménagement dont on n’a pas forcément envie.
Le Duo arrivait donc avec une proposition assez irrésistible : retrouver notre iPhone, sa sauvegarde et ses réglages, puis l’ouvrir pour regarder YouTube sur un écran autrement plus confortable. Pas besoin d’imaginer une nouvelle façon de travailler à trois fenêtres pour lui trouver un intérêt. Une bonne vidéo dans le canapé, un film dans le train ou des photos à montrer aux proches faisaient déjà très bien l’affaire.
Après trois semaines, le plaisir est toujours là, au point qu’on n’a pas envie de reprendre notre ancien iPhone. Pourtant, à l’usage, certains choix d’Apple et les applications mal adaptées ont de quoi nous agacer.
Le Duo a remplacé notre iPhone au quotidien, avec nos deux lignes perso et pro. Le test a été mené sous iOS 27.2, et autant prévenir : la situation bouge vite, certaines applications s’étant déjà améliorées au fil des mises à jour.
Design et prise en main : un petit bijou, mais qui pèse son poids
Quand on ouvre la boîte, il faut reconnaître que l’effet est réussi. Le téléphone se présente déplié, grand écran face à soi, et notre modèle blanc stellaire a vraiment de l’allure avec ses bordures en titane et ses finitions impeccables. Difficile de se rappeler un nouvel iPhone aussi beau depuis l’iPhone X, qui avait lui aussi donné le sentiment de passer à autre chose.
La charnière participe beaucoup au plaisir de découvrir l’appareil. On sent une résistance agréable à l’ouverture, qui évolue au fil du mouvement, puis les aimants accompagnent la fermeture avec ce petit effet satisfaisant qui donne presque envie de recommencer. Il y a un vrai soin apporté à la manipulation de l’objet, et c’est la moindre des choses, puisqu’on va précisément passer son temps à le manipuler.
Cadre et couvre-charnière en titane : dès l’ouverture, le Duo affiche ses ambitions très haut de gamme. © Colin Golberg
On a quelque chose de solide en main, sans jeu ni impression de fragilité immédiate. Et ce n’est pas qu’une impression de façade : le Duo est certifié IP68, comme n’importe quel iPhone, là où le Galaxy Z Fold 8 doit se contenter d’un IP48. Sur un pliant, ce n’est pas rien.
Évidemment, impossible de parler de solidité sans évoquer le Crackgate. Quelques jours à peine après la sortie, des photos ont commencé à circuler : des écrans intérieurs fendus le long de la charnière, sur des téléphones qui n’étaient pourtant jamais tombés. Apple a fini par reconnaître un problème touchant « un petit nombre » d’unités et invite les personnes concernées à contacter son assistance pour un remplacement, sans donner ni cause ni chiffre. Il n’est pas nécessaire d’avoir souscrit AppleCare+ pour faire prendre en charge ce défaut. La piste la plus sérieuse, à ce stade, serait un lot de pièces défectueuses chez l’un des fournisseurs de charnières plutôt qu’une erreur de conception, mais rien n’est confirmé. Et comme le Duo est déjà difficile à trouver, obtenir un remplacement peut prendre du temps.
Notre exemplaire, lui, n’a pas bronché en trois semaines d’ouvertures et de fermetures. De quoi rassurer, sans pour autant tirer de conclusions : si vous craquez, prenez le temps d’inspecter la pliure dès le déballage.
Le poids, lui, se rappelle assez vite à nous. Les 254 grammes, à peine plus qu’un iPhone 18 Pro Max pour être honnête, donnent d’abord ce sentiment d’avoir un bel objet, dense et sérieux, avant de devenir un peu moins sympathiques lorsqu’on cherche comment le caler sur son petit doigt. En réalité, c’est surtout la largeur qui pose problème : avec ce format auquel les mains ne sont pas habituées, on tâtonne, on change d’appui, et l’on finit parfois par ressentir une fatigue que notre 17 Pro Max nous épargnait.
Dans la poche, en revanche, aucun problème particulier. Le Duo est plus épais, certes, mais aussi bien moins haut que notre ancien téléphone, près de cinq centimètres de moins, et se transporte sans qu’on y pense davantage. C’est vraiment lorsqu’on le tient longtemps que ses proportions demandent un effort.
Fermé, le Duo mesure 117,8 × 84,1 × 11,3 mm. Face à un Pro Max, il gagne 4,5 cm en hauteur, mais prend 6 mm en largeur et 2,5 mm en épaisseur. © Colin Golberg
Pour le coup, ce format passeport nous plaît beaucoup. Les anciens Fold de Samsung nous avaient souvent laissés sur notre faim : fermés, ils semblaient trop étroits pour écrire confortablement ; ouverts, leur forme ne correspondait pas toujours aux contenus à regarder. Ici, le clavier est suffisamment large pour discuter sur WhatsApp sans avoir envie de déplier le téléphone à chaque message.
En reprenant notre 17 Pro Max, on trouve d’ailleurs son écran étonnamment haut. Mais il faut rester honnête : son boîtier moins large tient mieux dans la main, dans davantage de positions. On peut préférer les proportions du Duo et constater, dans le même temps, que l’ancien iPhone reste plus facile à attraper et à garder longtemps en main.
Les boutons de volume sur le dessus ajoutent encore une petite habitude à reprendre. Adieu le bouton Action, en revanche la Commande de la caméra est toujours là, et elle tombe parfaitement sous le doigt quand le téléphone est fermé. Ouvert, c’est une autre affaire : comme tous les boutons, elle devient nettement moins accessible. Rien de dramatique, mais suffisamment de changements pour qu’on ne retrouve pas immédiatement tous ses réflexes, même après quinze ans d’iPhone.
Écrans : le mat, on adore. Et la pliure se fait oublier
Au premier allumage de l’écran intérieur, on cherche évidemment la pliure. Sous certains angles, avec une lumière au-dessus, elle finit par apparaître, et le doigt peut encore la sentir. Puis on commence à utiliser le téléphone, et elle se fait oublier.
Le revêtement nano-texturé y est pour beaucoup. Les reflets étant fortement atténués, la zone du pli accroche moins la lumière et se remarque bien moins qu’avec une surface brillante. Le toucher et le rendu presque papier sont aussi particulièrement agréables, surtout lorsqu’on passe un moment à lire ou à parcourir des photos.
Cette finition divise, et l’on comprend pourquoi. Dans une pièce éclairée, les noirs sont moins profonds et les couleurs moins éclatantes que sur une dalle OLED brillante. Seulement voilà : entre cette petite concession et le confort de ne plus voir son environnement se refléter en permanence dans l’écran, le choix a été assez vite fait en ce qui nous concerne.
Bonne nouvelle pour la suite : cette couche de protection peut être remplacée sans changer toute la dalle. Et ce n’est pas un gadget, puisque la pliure a tendance à se creuser avec le temps. En France, l’intervention est facturée 55 € hors AppleCare+, ou 19 € avec cette couverture. Inutile de dégainer l’ongle pour autant, c’est Apple qui s’en charge. Sur notre exemplaire, la pliure n’a de toute façon pas bougé d’un poil en trois semaines.
L’image est superbe, la fluidité aussi, et les contenus HDR savent rappeler pourquoi on a eu envie de ce téléphone. On se surprend à prolonger une vidéo ou à relancer une partie, juste pour le plaisir des yeux.
Le Duo ne passe pas pour autant ses journées ouvert. Il reste fermé la plupart du temps et on le déplie surtout une fois posé : pour montrer des photos à sa famille, regarder YouTube dans le canapé ou parcourir Instagram en le pivotant en mode portrait. Les habitudes n’ont pas radicalement changé, le plaisir d’en profiter sur ce grand écran, lui, est bien réel.
Dans le train et l’avion, le bénéfice devient encore plus évident. Avec la coque Folio et son support intégré, on pose le téléphone devant soi et l’on retrouve presque un iPad mini. Pour une série ou une vidéo en 16:9, c’est franchement le bonheur, même si le format de la dalle laisse quelques bandes noires en haut et en bas. Les films plus larges en conservent davantage, mais le confort reste bien supérieur à celui du Pro Max.
La coque Folio d’Apple aide beaucoup, même si les 149 € demandés nous rappellent qu’Apple sait aussi facturer les petits plaisirs qui accompagnent ses produits.
L’écran extérieur est magnifique lui aussi. Ses couleurs, sa largeur et ses proportions proches de celles de la grande dalle nous plaisent beaucoup. Encore faudrait-il que les applications nous laissent en profiter aussi souvent que possible.
Interface : Apple a voulu faire autrement, on cherche encore pourquoi
La configuration s’est faite téléphone fermé, en récupérant la sauvegarde, puis on a pris le temps de regarder l’écran d’accueil. Et là, quelque chose cloche : tout semble partir sur la gauche, tandis que le dock et la zone de statut se retrouvent à droite.
On pourra nous trouver un peu psychorigides sur le sujet, mais cette présentation manque d’équilibre. Sur l’écran verrouillé, l’heure, les widgets et les notifications sont décalés ; dans certaines interfaces, une large colonne reste réservée à quelques commandes, avec beaucoup de vide autour. Venant d’Apple, qui nous a habitués à tant de soin dans la présentation de ses logiciels, ce choix est assez difficile à comprendre.
Le problème dépasse d’ailleurs le goût des choses bien alignées. Dans les réglages, par exemple, le contenu occupe une partie de l’écran tandis qu’une grande bande sombre reste presque vide à côté. Oui, même Apple n’a pas encore fini ses devoirs. On vient précisément d’adopter ce téléphone pour sa largeur : en perdre une partie de cette façon, c’est quand même dommage.
Précisons que le dock reste uniquement sur l’accueil. Dans les applications, les quatre raccourcis disparaissent et la bande ne conserve que la zone de statut. Pour un droitier comme nous, les commandes restent accessibles, mais on se demande aussi comment les gauchers vivent cette organisation. Mal, a priori : aucun réglage ne permet de l’inverser. Apple nous assure plancher sur le sujet.
Les applications : parfois formidables, parfois franchement pénibles
C’est surtout en retrouvant nos applications habituelles que les limites de cette première version deviennent concrètes. Certaines restent enfermées dans une présentation de compatibilité, d’autres se redimensionnent mais laissent une bande noire sur le côté, tandis que les mieux adaptées exploitent enfin toute la surface disponible. D’une application à l’autre, on ne retrouve donc pas du tout le même téléphone.
Discord est l’exemple le plus agaçant, parce qu’on s’en sert constamment, aussi bien pour parler avec les proches que pour piloter notre agent IA dans différents canaux. Fermé, le téléphone affiche cette vilaine bande noire à droite. Ouvert, il laisse une application verticale au milieu d’une grande dalle largement inutilisée. Et à lire les tests des confrères, on n’est pas les seuls à pester.
On peut appuyer sur un bouton pour agrandir l’ensemble, mais cela reste un zoom : l’interface grossit sans nous montrer davantage d’informations. Sur un appareil acheté notamment pour profiter d’un grand écran, il y a de quoi rester un peu déçu.
Chrome pose un problème tout aussi quotidien. Mis à jour pour iOS 27 mais pas encore pour le Duo, il garde cette bande noire à droite, quand Safari, lui, s’étale sur toute la largeur sans se poser de questions. Sauf que nos favoris et nos données de navigation sont synchronisés avec Google. Aucune envie de tout réorganiser simplement pour contourner un défaut d’affichage : on continue donc avec Chrome en attendant mieux.
À l’inverse, il suffit de lancer YouTube ou WhatsApp dans leurs versions adaptées pour retrouver exactement l’expérience attendue. L’écran est exploité, l’utilisation devient naturelle et l’on cesse de penser aux histoires de compatibilité.
La transition entre les écrans est d’ailleurs un plaisir à elle seule. L’image se floute progressivement pendant l’ouverture, puis redevient nette sur la dalle intérieure dans une continuité très soignée. C’est beau, précis et cela fonctionne sans accroc dans notre essai. Voilà le genre de détail sur lequel on attendait Apple, et le résultat est à la hauteur.
Le travail d’adaptation appartient maintenant largement aux développeurs. Les choses progressent au fil des jours et on a envie d’y croire, mais le souvenir du Vision Pro incite à la prudence : un produit peut être impressionnant et peiner à convaincre si les applications ne suivent pas. À ce prix, mieux vaut donc regarder comment se comportent celles dont on se sert vraiment, plutôt que de se contenter d’une démonstration avec les applications Apple.
Split View fonctionne, mais on ne s’en sert presque pas
Pour les besoins du test, plusieurs combinaisons ont été essayées : le navigateur d’un côté et Notes de l’autre pour préparer un article, ou Photos à côté de WhatsApp pour glisser des images dans une conversation. Cela fonctionne et on voit bien l’intérêt pour quelqu’un qui travaille beaucoup sur son téléphone.
Le partage reste toutefois figé en deux moitiés, sans possibilité de donner davantage de largeur à l’une des applications. Un peu plus de souplesse aurait été bienvenue, même si, dans notre cas, cela ne change pas grand-chose : une fois les essais terminés, Split View est resté assez largement de côté.
Autant le dire plutôt que d’inventer un quotidien de productivité à deux fenêtres. L’envie de départ, c’était surtout de consulter nos contenus en grand, et le Duo remplit déjà très bien ce rôle.
Touch ID : on avait quand même pris goût à Face ID
Depuis l’iPhone X, le geste était bien installé : prendre le téléphone, laisser l’écran s’allumer et balayer vers le haut. Le déverrouillage se faisait presque oublier, au point qu’on continue à reproduire ce mouvement sur le Duo avant de se rappeler qu’il faut placer le doigt sur le bouton latéral.
Touch ID reconnaît pourtant très vite l’empreinte lorsque l’écran attend déjà la validation. En partant du téléphone verrouillé, le délai se fait davantage sentir, suffisamment en tout cas pour devenir agaçant. Et on ne l’invente pas : Apple marque volontairement un temps d’arrêt sur l’écran verrouillé, histoire de laisser le temps de lire ses notifications, comme sur les Mac et les iPad. Il faut donc garder le doigt posé pour aller jusqu’à l’accueil. L’astuce consiste à balayer l’écran avant de toucher le bouton, et là, le déverrouillage devient instantané. Encore faut-il y penser, des dizaines de fois par jour.
Avec une Apple Watch, c’est beaucoup plus simple : la montre déverrouille le téléphone sans qu’on ait à toucher l’empreinte. On a adopté la fonction sans hésiter, mais on reste loin de la magie de Face ID. Et pour un paiement ou un mot de passe, retour à la case Touch ID : la montre ne valide rien.
Il reste aussi les achats et les validations qui demandent de poser le doigt. Oui, c’est une habitude à reprendre, sauf qu’on avait justement pris l’habitude de s’en passer. Sur un appareil aussi haut de gamme, le retour en arrière est difficile à accepter. On devine qu’il n’y avait tout simplement pas la place pour Face ID dans un châssis aussi fin. Espérons que la prochaine génération la trouve.
Performances : aucun souci de puissance, encore des soucis d’affichage
Côté performances, pas grand-chose à reprocher au Duo. Tout est fluide, les applications se lancent rapidement et les jeux fonctionnent très bien. Au quotidien, on n’a jamais le sentiment d’attendre après le téléphone.
Avec moins de 2 % d’écart entre le Duo et l’iPhone 18 Pro, difficile de reprocher au pliant de manquer de répondant. On retrouve bien les performances attendues de l’A20 Pro, ce que confirme l’utilisation quotidienne.
Même lorsque le test sollicite plusieurs cœurs, le Duo reste à moins de 2 % de l’iPhone 18 Pro. Le format pliant ne lui coûte donc pas grand-chose sur cet exercice, et la réserve de puissance est bien là. Pendant notre essai, on a nettement plus souvent pesté contre une application mal affichée que contre un téléphone qui nous faisait attendre.
Le Duo reste tout près de l’iPhone 18 Pro, avec seulement 2,4 % de retard sur Wild Life Extreme, tandis que le Galaxy S26 Ultra conserve une petite avance dans ce test. Face aux pliants Android de notre sélection, le bilan est flatteur : environ 25 % de mieux que le Galaxy Z Fold 8 et plus du double du Pixel 11 Pro Fold. De quoi profiter du grand écran, pour peu que les jeux lui laissent enfin toute la place.
Le hic, c’est que tous les jeux essayés, sauf un, tournaient en mode compatibilité. Diablo Immortal, Genshin Impact, Destiny: Rising, Where Winds Meet… On peut les agrandir, mais sans jamais profiter d’un affichage réellement pensé pour l’écran intérieur.
L’exception, c’est Monster Hunter Outlanders. Et là, quelle claque. Entre la qualité graphique, la taille de la dalle et le rendu de l’image, on a franchement le sentiment de tenir une petite console.
La chauffe est restée contenue. Elle se fait sentir pendant certains chargements ou après une session de jeu, mais dans le reste de nos usages, le téléphone est agréable à tenir et ne pose pas de problème particulier.
Autonomie : on finit la journée sans chercher une prise
Avec nos deux eSIM et un mélange de travail et d’usages personnels, le Duo mène la même vie que notre ancien iPhone : beaucoup de messages, du web, YouTube, Instagram, X, Discord, des commandes de repas et des déplacements. Au bout de ces journées, il nous reste habituellement 30 à 40 % de batterie. Même notre journée la plus chargée, avec plus de cinq heures et demie d’écran, s’est terminée sans détour par la prise.
Pas besoin, donc, d’organiser les sorties autour d’un chargeur, ce qui est une bonne surprise compte tenu de ce grand écran et des 4 883 mAh de ses deux batteries, à peine plus que dans un iPhone 18 Pro. Il faut simplement rappeler que le téléphone reste fermé la plupart du temps. Apple annonce d’ailleurs ses 24 heures d’autonomie en partageant l’usage à parts égales entre les deux écrans. Quelqu’un qui jouerait plusieurs heures sur la dalle intérieure aurait probablement une autre histoire à raconter.
Côté recharge, comptez environ une heure et quart pour faire le plein avec un chargeur Anker Nano de 65 W. C’est un peu plus long que l’iPhone 18 Pro, qui boucle l’affaire en une heure, mais mieux que notre 17 Pro Max et son heure et demie avec un chargeur de la même famille.
Photo : on fait de belles images, mais notre Pro Max nous manque
C’est probablement ici que le prix rend les concessions les plus difficiles à avaler. Quand on met 2 339 € dans un téléphone, on aimerait éviter de devoir choisir entre le format qui nous plaît et les possibilités photographiques auxquelles on s’est habitué.
En bonne lumière, le module principal fait pourtant du très bon travail. Les photos sont excellentes, y compris en portrait, et l’ultra grand-angle rend service lorsque l’on veut élargir la scène. Il ne faudrait donc pas laisser croire que le Duo déçoit à chaque déclenchement.
C’est lorsqu’on veut prendre une photo rapidement, ou que la lumière baisse, que le résultat devient moins évident. Il faut parfois recommencer, bouger un peu moins, prendre davantage de soin. Repasser sur notre 17 Pro Max rappelle à quel point sa constance est appréciable : on a moins souvent besoin de vérifier la photo puis d’en refaire une autre.
Le téléobjectif constitue l’autre manque évident. Le cadrage 2x du Duo, obtenu à partir du capteur principal, reste utilisable sans être particulièrement enthousiasmant. En poussant vers 4x ou 8x, les détails se dégradent vite, et l’on renonce assez rapidement à chercher une image que l’iPhone 18 Pro, avec son vrai téléobjectif, obtient sans sourciller.
Le selfie au module arrière, ou l’art de jongler avec 2 300 €
La caméra extérieure donne de bons résultats en plein jour et reste correcte le reste du temps, tandis que celle cachée sous l’écran intérieur convainc beaucoup moins. Sa discrétion est appréciable pendant un film, mais Apple la réserve surtout à FaceTime, et ça se voit, en photo comme en visioconférence.
Heureusement, le Duo permet de se photographier avec son module arrière en utilisant l’écran extérieur pour se cadrer. On a donc ouvert le téléphone, activé le retour sur l’écran externe et tendu le bras. Il ne restait plus qu’à cadrer tout le monde, trouver le déclencheur et éviter de penser à ce qui arriverait si ce smartphone à 2 339 € nous échappait des mains.
La photo était meilleure, certes, mais on a connu des selfies plus détendus.
Il existe heureusement une solution plus sereine : Capture intelligente, qui déclenche toute seule quand tout le monde est prêt. Et ça marche très bien. Le plus dur, c’est de poser le téléphone. Apple conseille de le plier à moitié et de le faire tenir sur sa tranche, mais on a dû s’y reprendre à plusieurs fois avant de trouver le bon équilibre, et même avec le Folio, ce n’est pas une partie de plaisir. Les autres idées, comme les petites animations destinées à capter le regard des enfants, sont sympathiques, sans faire oublier les concessions plus importantes.
La vidéo, elle, reste très convaincante avec le module principal. En 4K à 60 i/s et en Dolby Vision, on retrouve le savoir-faire d’Apple, avec un léger recul en basse lumière, et le plaisir de filmer sans avoir constamment envie de reprendre l’ancien téléphone.
Son, connectivité et réparation : une belle surprise, et une facture à surveiller
Bonne surprise du côté du son : les haut-parleurs sont excellents. Bien placés, ils offrent un son ample et joliment spatialisé, sans commune mesure avec ce qu’on avait entendu sur le Galaxy Z Fold 8. Pour une série dans le canapé, c’est un vrai plus.
Rien à signaler non plus côté connectivité, avec le Wi-Fi 7 et un port USB-C rapide, capable d’envoyer l’image sur un écran. Seule vraie contrainte, le Duo fonctionne exclusivement en eSIM. Nos deux lignes s’y sont installées sans souci, mais si vous tenez encore à votre carte physique, vérifiez auprès de votre opérateur avant de craquer.
Comme tous les iPhone vendus en Europe, il faudra aussi faire sans Siri AI, toujours absent chez nous sous iOS 27. Ça pique un peu plus à ce prix.
Reste un sujet qu’on aborde rarement pour un iPhone : l’assurance. Hors garantie, changer l’écran intérieur coûte 1 149 €, soit plus qu’un iPhone 17 neuf. Avec AppleCare+, la franchise pour un dommage accidentel à cet écran tombe à 99 €. La formule incluant également la perte et le vol coûte 20,99 € par mois ou 209,99 € par an. Entre un indice de réparabilité de 2,65 sur 5 et une résistance aux chutes bien moindre une fois ouvert, on vous le dit sans détour : sur ce modèle-là, AppleCare+ mérite qu’on y réfléchisse sérieusement.
iPhone Duo : prix, disponibilité et concurrence
L’iPhone Duo est disponible depuis le 23 octobre, en Blanc stellaire et Ciel nocturne :
- 256 Go : 2 339 €
- 512 Go : 2 589 €
- 1 To : 3 089 €
- 2 To : 3 839 €
Soit 710 € de plus qu’un iPhone 18 Pro Max, qui garde Face ID et son téléobjectif. Autant dire que le pliant se paie au prix fort.
Et la concurrence ne l’aide pas. Le Galaxy Z Fold 8, au format très proche, a été lancé à 1 999 € et se trouve déjà autour de 1 500 €, pour 53 g de moins, mais avec une simple certification IP48. Le Z Fold 8 Ultra, plus grand et équipé d’un téléobjectif, démarre à 2 199 €, soit 140 € de moins que le Duo. Petite ironie : aux États-Unis, Apple s’était justement placé sous Samsung. Chez nous, c’est l’inverse.
Quant au Pixel 11 Pro Fold, lui aussi lancé à 1 999 €, il joue une autre partition. Il est plus léger, certifié IP68 et toujours équipé d’un téléobjectif 5x, mais il mise sur un écran externe très étroit et une puce Tensor G6 nettement moins véloce.
iPhone Duo : l’avis de Clubic
Il suffit d’ouvrir le Duo devant des amis pour voir leurs yeux s’illuminer : ils reconnaissent leur iPhone, découvrent ce grand écran et comprennent immédiatement ce qu’ils pourraient en faire. Un plaisir qui reste communicatif, même après des années de tests.
Seulement, une fois la démonstration terminée, il reste à vivre avec le téléphone : des apps qui n’occupent pas toute la largeur, un déverrouillage moins naturel, une photo à refaire. Rien de spectaculaire, mais c’est ce qui compte au quotidien.
Apple a pourtant réussi l’essentiel : une fabrication superbe, un format qui nous a conquis, des écrans magnifiques (mention spéciale au revêtement mat), un son excellent et une autonomie solide. Ce qui manque, c’est la tranquillité d’un iPhone classique. Les mises à jour peuvent régler une partie des problèmes, Face ID et le téléobjectif attendront une autre génération.
Et pourtant, nos deux eSIM resteront dans le Duo tant qu'Apple ne le récupèrera pas. C’est pour ça que notre recommandation est plus nuancée que notre enthousiasme. À 2 339 €, vérifiez d’abord comment s’affichent vos applications indispensables. On est assez conquis pour le garder, assez curieux pour voir la suite, mais on comprend ceux qui préféreront attendre qu’Apple corrige le tir.
On attendait un iPhone pliant depuis des années. Maintenant qu’il est là, on aimerait surtout pouvoir l’utiliser sans devoir lui trouver autant d’excuses.
- Fabrication et charnière remarquables
- Format passeport très agréable
- Écran mat nano-texturé, pliure discrète
- Excellents haut-parleurs
- Puissance au niveau de l’iPhone 18 Pro
- Autonomie confortable
- Certification IP68
- Applications et jeux encore rarement adaptés
- Bande latérale mal exploitée, rien pour les gauchers
- Touch ID moins efficace que Face ID
- Pas de téléobjectif, photo moins constante en basse lumière
- Lourd en main quand il est fermé
- Pas de Siri AI en Europe