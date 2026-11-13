Le projet Stela pourrait faire revivre les Hackintosh

Stela est un programme de démarrage UEFI, le micrologiciel qui lance un PC avant son système. Il simule du matériel Apple silicon, que macOS identifie comme un Mac mini M2. Reste que les puces Apple exécutent du code arm64e, que les processeurs Intel et AMD ne comprennent pas, puisqu’ils parlent x86-64. Un traducteur convertit donc les instructions. Il le fait à l’avance (AOT) ou à la volée (JIT). Il sait gérer plus de 3 000 formes d’instructions AArch64, le nom technique de l’arm64. Chaque instruction écrite pour une puce Apple est traduite pour un processeur Intel ou AMD. Le résultat est ensuite gardé en mémoire. Quand le même morceau de code revient, le traducteur le réutilise au lieu de le convertir de nouveau.