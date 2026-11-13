Le projet Stela pourrait faire revivre les Hackintosh

Un nouveau projet open source baptisé Stela vise à pouvoir lancer macOS 27 sur des PC à processeur Intel ou AMD et carte NVIDIA. Pour l'heure, il reste toutefois au stade expérimental.
Les Hackintosh, ces PC détournés pour faire tourner macOS, semblaient condamnés depuis l’arrivée des puces ARM dans les Mac. Le projet Stela, développé par Tyler Smith et publié sur GitHub, change d’approche et fait croire à macOS qu’il tourne sur un Mac.
Un traducteur d’instructions et un pilote NVIDIA pour tromper macOS
En mars 2024, nous rapportions que les Hackintosh touchaient à leur fin. Avec macOS 14 Sonoma, Apple avait retiré les pilotes de nombreuses cartes Wi-Fi et Bluetooth. Depuis, le problème a changé de nature. MacOS 27 a abandonné les Mac Intel et reste uniquement compatible avec les puces Apple Silicon de la famille M.
Stela est un programme de démarrage UEFI, le micrologiciel qui lance un PC avant son système. Il simule du matériel Apple silicon, que macOS identifie comme un Mac mini M2. Reste que les puces Apple exécutent du code arm64e, que les processeurs Intel et AMD ne comprennent pas, puisqu’ils parlent x86-64. Un traducteur convertit donc les instructions. Il le fait à l’avance (AOT) ou à la volée (JIT). Il sait gérer plus de 3 000 formes d’instructions AArch64, le nom technique de l’arm64. Chaque instruction écrite pour une puce Apple est traduite pour un processeur Intel ou AMD. Le résultat est ensuite gardé en mémoire. Quand le même morceau de code revient, le traducteur le réutilise au lieu de le convertir de nouveau.
Pour l’affichage, un pilote Metal, l’interface graphique d’Apple, prend en charge les cartes NVIDIA GeForce GTX 16 et RTX des séries 20, 30, 40 et 50. Il convertit les shaders du format AIR de Metal vers le NIR de Mesa, un ensemble de pilotes graphiques libres. Metal range les puces graphiques en familles, selon les fonctions qu’elles prennent en charge. Le pilote de Stela en gère deux, Metal3 et Apple7.
Du côté des prérequis, il faut un processeur Intel Nehalem, AMD Bulldozer ou plus récent, 8 Go de mémoire, un UEFI 64 bits sans Secure Boot et 60 Go de disque. L’outil d’installation prépare une clé USB de 8 ou 32 Go. Côté réseau, seul l’Ethernet est pris en charge. Le Wi-Fi, déjà un point faible des Hackintosh, ne l’est pas encore. Il n’y a pas non plus de son. Le projet prévient que le démarrage n’est pas garanti, même avec une configuration prise en charge. Les développeurs demandent aux utilisateurs concernés de leur envoyer leurs journaux de démarrage. Mike Wuerthele note de son côté que macOS et la plupart des applications se lancent très lentement pour l’instant.