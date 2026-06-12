La stratégie d'Apple semble est assez claire : la firme accélère la consolidation de son écosystème autour d'Apple Silicon. Les chiffres de fiabilité plaident d'ailleurs en sa faveur. Selon des données publiées par le revendeur britannique Hoxton Macs, les Mac Apple Silicon présentent un taux de panne matérielle de 0,9 % la première année, contre environ 1,8 % pour les modèles Intel à âge équivalent. Les pannes de batterie et de carte logique y sont deux fois plus fréquentes sur les machines x86. Pour les utilisateurs encore sur Intel, la question du passage à Apple Silicon se pose donc sur deux tableaux : logiciel et matériel.