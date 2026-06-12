macOS 27 Golden Gate exclut définitivement les Mac Intel cet automne. Apple vient de préciser dans un document de déploiement la durée exacte du support sécurité pour macOS 26, la dernière version compatible x86.
C'est une page qui se tourne, discrètement mais avec un calendrier désormais gravé dans le marbre. Avec l'arrivée de macOS 27 Golden Gate cet automne, les Mac équipés de puces Intel tirent leur révérence du cycle de mises à jour principales. Ce qu'Apple n'avait pas encore officialisé, c'était la durée de vie concrète de macOS 26 Tahoe, la dernière version à tourner sur x86. C'est désormais chose faite, glissé dans un document de déploiement destiné aux administrateurs de flottes Mac, mis à jour cette semaine dans le cadre du WWDC 2026.
Trois ans de correctifs de sécurité : ce que ça veut dire concrètement
La réponse tient en un chiffre : trois ans. Apple indique dans un document de support qu'elle continuera à livrer des correctifs de sécurité pour les Mac Intel pendant cette durée à compter de la sortie de macOS 26. Ce n'est pas une surprise totale : Apple a toujours maintenu les deux versions précédentes de macOS en parallèle de la dernière en date. Tahoe s'inscrit dans cette logique, avec en prime des mises à jour Safari attendues sur la même période.
Sauf que la nuance est importante. Apple a tendance à corriger l'intégralité des failles de sécurité uniquement sur la version la plus récente de macOS. Les versions antérieures reçoivent des correctifs, mais pas nécessairement pour toutes les vulnérabilités identifiées. Autrement dit, un Mac Intel sous macOS 26 sera protégé, mais peut-être pas aussi complètement qu'une machine Apple Silicon sous macOS 27. C'est le bémol que les administrateurs système devront garder en tête.
macOS 27 Golden Gate : une rupture qui interroge sur la migration
Le timing de cette coupure agace une partie des utilisateurs Intel, et c'est compréhensible. macOS 27 est précisément la version qui corrige les nombreuses imperfections du design Liquid Glass introduit avec Tahoe, améliore les performances et affine l'interface. Les propriétaires de Mac Intel se retrouvent bloqués sur la version qui concentrait les critiques, sans pouvoir bénéficier des corrections apportées par son successeur.
La stratégie d'Apple semble est assez claire : la firme accélère la consolidation de son écosystème autour d'Apple Silicon. Les chiffres de fiabilité plaident d'ailleurs en sa faveur. Selon des données publiées par le revendeur britannique Hoxton Macs, les Mac Apple Silicon présentent un taux de panne matérielle de 0,9 % la première année, contre environ 1,8 % pour les modèles Intel à âge équivalent. Les pannes de batterie et de carte logique y sont deux fois plus fréquentes sur les machines x86. Pour les utilisateurs encore sur Intel, la question du passage à Apple Silicon se pose donc sur deux tableaux : logiciel et matériel.
Trois ans de correctifs de sécurité, c'est une fenêtre honnête, mais pas illimitée. Pour les utilisateurs Intel encore sous contrat ou en environnement professionnel, le compte à rebours est lancé. La vraie question n'est pas tant de savoir si macOS 26 restera sécurisé jusqu'en 2028, mais si les applications tierces et les développeurs continueront à optimiser leurs logiciels pour une architecture que le constructeur lui-même a officiellement mise en retrait.