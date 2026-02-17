La transition vers Apple Silicon entre dans sa dernière ligne droite. Avec la bêta de macOS 26.4, Apple commence à prévenir directement les utilisateurs que certaines de leurs applications vivent leurs derniers mois sous Rosetta 2.
Présentée à l'été 2020 lors de la WWDC, au moment où Apple annonçait l'abandon de l'architecture Intel sur ses Mac, Rosetta 2 a toujours été conçue comme une solution provisoire. Cette couche de traduction permet aux machines équipées de puces Apple Silicon d'exécuter des applications développées pour processeurs Intel. Cinq ans plus tard, l'heure du bilan approche et Apple a commencé à le faire savoir.
Rosetta 2 : une alerte à l'écran dès l'ouverture des apps incompatibles avec macOS 26.4
Depuis la première bêta de macOS 26.4, un message d'avertissement s'affiche désormais au lancement de toute application nécessitant Rosetta 2. Concrètement, l'utilisateur est prévenu, dès l'ouverture du logiciel concerné, que celui-ci ne fonctionnera plus sur les versions futures du système.
Pour les utilisateurs, cela signifie surtout une chose très concrète : avoir le temps de vérifier quelles applications sont concernées et de ne pas se retrouver pris au dépourvu. Installer une version mise à jour, chercher un équivalent déjà optimisé pour Apple Silicon, ou simplement réaliser qu’un logiciel utilisé quotidiennement ne fonctionnera bientôt plus.
Côté développeurs, le signal est tout aussi clair. Bien qu'Apple ne brandisse pas de menace explicite, les applications qui n’ont pas encore été adaptées à l’architecture ARM devront rapidement l'être, sous peine de disparaître des Mac à venir.
Une transition étalée jusqu'en 2027
C'est lors de la WWDC25, en juin dernier, qu'Apple avait officialisé le calendrier. Rosetta 2 restera pleinement fonctionnelle jusqu'à macOS 27 inclus. À partir de macOS 28, attendu à l'automne 2027, la prise en charge sera en grande partie abandonnée.
Le géant de Cupertino a précisé maintenir « un sous-ensemble des fonctionnalités de Rosetta destiné à prendre en charge les anciens jeux non maintenus qui reposent sur des frameworks Intel ». Les utilisateurs disposent encore d'environ deux ans pour s'assurer que leurs applications sont disponibles en version native.
À noter également que macOS 26 sera la dernière version du système à tourner sur des Mac Intel. Apple s'est engagé à proposer des mises à jour de sécurité pour ces machines pendant encore trois ans après cette échéance.