Depuis la première bêta de macOS 26.4, un message d'avertissement s'affiche désormais au lancement de toute application nécessitant Rosetta 2. Concrètement, l'utilisateur est prévenu, dès l'ouverture du logiciel concerné, que celui-ci ne fonctionnera plus sur les versions futures du système.

Pour les utilisateurs, cela signifie surtout une chose très concrète : avoir le temps de vérifier quelles applications sont concernées et de ne pas se retrouver pris au dépourvu. Installer une version mise à jour, chercher un équivalent déjà optimisé pour Apple Silicon, ou simplement réaliser qu’un logiciel utilisé quotidiennement ne fonctionnera bientôt plus.

Côté développeurs, le signal est tout aussi clair. Bien qu'Apple ne brandisse pas de menace explicite, les applications qui n’ont pas encore été adaptées à l’architecture ARM devront rapidement l'être, sous peine de disparaître des Mac à venir.