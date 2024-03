Vers la fin des Hackintosh ? Les nouvelles versions de macOS compliquent la vie des bidouilleurs

Même en bricolant une solution bancale pour connecter sa machine à Internet, Aleksandar Vacić explique que bon nombre des services d’Apple (iMessage, FaceTime, Airdrop) ne fonctionnent plus, ou mal, sur les dernières versions de macOS installées sur des Hackintosh. Une difficulté de plus pour la survie de ces machines sur le long terme. L’entretien d’une telle machine n’a jamais été exactement conseillé au grand public, mais désormais même les internautes les plus acharnés semblent passer plus de temps à déboguer leurs machines qu’à les utiliser.