Apple rend les installations de Mac OS X Lion (2011) and Mountain Lion (2012) gratuites ; hum, merci !

Alors que macOS est aujourd'hui dans sa version 11, Big Sur, et que le système d'exploitation met le cap vers sa version 12 pour la fin de l'année, plusieurs utilisateurs et utilisatrices sont restés attachés à leur ancien Mac et utilisent encore aujourd'hui des versions plus anciennes de macOS. Si vous possédez un vieux Mac ou un PC compatible, pourquoi ne pas se laisser tenter par une petite dose de rétro-informatique ?