La nouvelle version de macOS casse la compatibilité avec de nombreuses imprimantes, souris, hubs USB…

Si vous n’avez pas encore fait la mise à jour (proposée depuis le 7 mars 2024) et que l’un de ces problèmes vous paraît rédhibitoire, il serait peut-être sage d’attendre qu’Apple communique officiellement sur le sujet et propose des correctifs à cette palanquée de bugs. Tous les internautes sur macOS ne sont pas touchés et il semblerait que certaines bidouilles dans les paramètres système corrigent parfois les problèmes, mais c’est à vos risques et périls.