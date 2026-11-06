Dans le genre réussi, l'OPPO Find X10 Pro Max se pose un peu là. Sa finition est irréprochable, son écran superbe et son autonomie de deux jours le place parmi les smartphones les plus endurants du moment. En photo, le module principal et le téléobjectif font des merveilles de 1x à 10x en plein jour, et la macro au téléobjectif constitue une excellente surprise.

Le tableau n'est pas parfait pour autant. L'ultra grand-angle ne tient pas la promesse de ses 200 Mpx, le zoom au-delà de 20x relève davantage de l'illustration que de la photographie, et le traitement JPEG en fait encore un peu trop pour un smartphone qui revendique la fidélité.

Le RAW plafonné à 50 Mpx relativise lui aussi l'argument du triple 200 Mpx. Ajoutons des bloatwares envahissants, difficilement excusables à ce prix, et des fonctions d'IA parmi les plus prometteuses qui restent aux portes de l'Europe.

Reste la question du prix. À 1 799 € en 12/512 Go, le Find X10 Pro Max est 80 € moins cher que l'iPhone 18 Pro Max à capacité égale (1 879 €). Il est donc cher, très cher. Le Galaxy S26 Ultra, lancé à 1 669 € dans la même capacité en février, se négocie aujourd'hui nettement moins cher. Le Find X9 Ultra, lancé à 1 699 €, reste une alternative pertinente pour ceux qui tiennent à un véritable zoom optique 10x intégré.

Le Find X10 Pro Max s'adresse donc aux photographes exigeants qui veulent un smartphone endurant et polyvalent, et qui sauront tirer parti du RAW. Les autres, s'ils ont encore un rein à vendre, prendront tout de même du plaisir à l’utiliser : son autonomie, sa puissance de traitement et son magnifique écran font mouche.