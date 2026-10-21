Oppo vient d’annoncer les Find X10 et Find X10 Pro Max, ses smartphones haut de gamme. Le Pro Max embarque trois modules photo équipés de capteurs 200 mégapixels (Mpx), des fonctions vidéo sophistiquées ainsi qu’un SoC gravé en 2 nm. Plus compact, le Find X10 conserve l’essentiel de l’équipement de son grand frère.
Le Find X10 Pro Max est la vitrine technologique de la marque. L’an dernier, le Find X9 Pro associait un téléobjectif de 200 Mpx à deux modules de 50 Mpx. Cette année, tous trois sont équipés de capteurs de 200 Mpx.
Find X10 Pro Max : 200 mégapixels à toutes les focales
Le module principal embarque un capteur Samsung ISOCELL HPC de 1/1,3 pouce, une optique 24 mm f/1,5 (en équivalent 24x36) ainsi qu’un stabilisateur optique. Il est équipé de DeepPix, une technologie maison augmentant la capacité des pixels à recueillir et traiter les informations lumineuses.
Oppo annonce ainsi une plage dynamique atteignant 17 diaphragmes afin de préserver les détails des zones claires et des ombres. Une promesse intéressante face à un contre-jour ou aux enseignes lumineuses d’une scène nocturne, à vérifier en test.
L’ultra grand-angle embarque, en plus de son capteur de 200 Mpx (1/1,56 pouce), un objectif de 13 mm f/2,2. D’après le fabricant, il peut recueillir deux fois plus de lumière que celui de la génération précédente tout en faisant office d’objectif macro (distance minimale de 40 mm).
Le téléobjectif, enfin, dispose d’un objectif 70 mm f/2,1 stabilisé et descend à dix centimètres de mise au point. Son capteur de 200 Mpx autorise un fort recadrage afin de produire des images de 50 Mpx (zoom 6×). Il peut recevoir un téléconvertisseur externe coconçu avec Hasselblad portant le zoom optique à 10×.
Enfin, la caméra frontale, équipée d’un capteur de 50 Mpx, dispose d’un large champ de vision (100°) afin de produire des selfies où l’on peut caser plusieurs personnes ainsi qu’une partie de l’arrière-plan.
- Performances générales
- Quantié photo & vidéo
- Excellente autonomie
LUMO privilégie les images naturelles
L’ensemble est piloté par LUMO True Image Engine, conçu afin de limiter le côté artificiel que peuvent avoir les photos trop traitées par IA. À en croire Oppo, il limitera l’accentuation artificielle, le lissage et les effets HDR excessifs afin de préserver les textures et les contrastes naturels. On a hâte de vérifier tout cela au travers d’un test !
LUMO a aussi pour objectif de rendre plus cohérents l’aperçu et la photo finale à toutes les distances focales. Le rendu est personnalisable grâce à une palette de 18 styles ajustables, présentés comme étant bien plus que de simples filtres. Enfin, un assistant de cadrage peut au besoin analyser la scène et proposer une composition plus harmonieuse avant le déclenchement.
La vidéo n’est pas en reste, loin de là. Les trois modules de la caméra dorsale peuvent filmer en 4K à 120 images/s ou en 8K à 30 im/s. Le mode Open Gate exploite toute la surface utile du capteur afin d’autoriser une plus grande souplesse dans le recadrage a posteriori. On peut, par exemple, décliner la même séquence en portrait et en paysage, sans avoir à sacrifier la définition.
Le profil O-Log2 et les LUT personnalisées combleront les vidéastes avancés en quête d’étalonnage précis. Oppo annonce aussi une intégration poussée avec Blackmagic Camera incluant notamment l’enregistrement Dolby Vision.
Une nouvelle puce, mais une batterie moins généreuse
Si la captation d’image est essentielle ici, l’écran a lui aussi une place de choix. Celui du Find X10 Pro Max est AMOLED et conserve une diagonale de 6,78 pouces (17,2 cm de diagonale). Oppo annonce une couverture de 95% de l’espace colorimétrique BT.2020 (utilisé au cinéma et en Ultra HD). Le rafraichissement adaptatif à 120 Hz peut atteindre 144 Hz avec certains jeux compatibles. La luminosité annoncée est de 2 000 nits (3 600 nits en pointe HDR).
Côté quincaillerie, Oppo a choisi le SoC Dimensity 9600 Pro de MediaTek, gravé en 2 nm. À en croire ses concepteurs, il devrait fournir une amélioration des performances de 17% en monocoeur et 15% en multicœur. Il ne sera vendu en Europe qu’en configuration 12 + 512 Go.
La batterie silicium-carbone possède une capacité de 7 150 mAh légèrement inférieure à celle du Find X9 Pro ( 7 500 mAh). Cela n’empêche pas le fabricant d’annoncer jusqu’à deux jours d’utilisation typique et plus de 80% de capacité conservée après cinq ans. La recharge s’effectue en filaire à 80 watts maximum et à 50 watts par induction.
Quoi de neuf du côté de ColorOS 17 ?
Les deux smartphones embarquent ColorOS 17 et Android 17. L’interface adopte davantage de transparence et de jolis effets lumineux. Pour un peu, on pourrait la confondre avec le Liquid Glass d’iOS 27. Mais c’est sûrement une coïncidence.
ColorOS 17 dispose d’une meilleure gestion des ressources permettant de garder plus de 25% d’applications supplémentaires en arrière-plan par rapport à la version précédente. Cela devrait rendre le passage d’une app à l’autre encore plus fluide.
L’IA de ColorOS 17, baptisée AI Mind Pilot, se tourne sans surprise vers les agents. Ils peuvent par exemple rechercher, classer ou renommer des fichiers ou organiser des photos sur demande. L’indexation locale limite les transferts de documents. Détail qui a son importance, une autorisation est demandée lorsqu’une tâche doit envoyer des données à un service externe.
Toutes les nouveautés ne seront cependant pas immédiatement accessibles en France. AI Photo Agent, qui propose des retouches par consigne et l’imitation du style d’une image, arrivera ultérieurement en Europe. La capture de longs documents et de liens dans AI Mind Space ne sera pas disponible pour une sombre histoire de RGPD. C’est d’autant plus dommage que ces deux fonctions étaient très attendues par les inconditionnels d’AI Mind Space.
Find X10 : plus compact et toujours ambitieux
Le Find X10 adopte la même batterie de 7 150 mAh et les mêmes puissances de recharge que son aîné. Son écran est fait d’une dalle AMOLED de 6,59 pouces (16,7 cm) dont les bordures noires symétriques sont étonnamment fines (0,99 mm). Il reprend la couverture du gamut BT.2020, le rafraîchissement jusqu’à 144 Hz dans les jeux compatibles et les certifications de résistance du Pro Max.
La partie photo-vidéo reste ambitieuse avec un module principal et un téléobjectif équipés de capteurs 200 Mpx. Les concessions concernent le capteur principal, plus petit (1/1,4 pouce) et dépourvu de DeepPix, ainsi que le téléobjectif de 65 mm ouvrant à f/2,6. L’ultra grand-angle passe à 50 Mpx et cadre moins large à 15 mm.
Le traitement LUMO et la caméra frontale de 50 Mpx sont conservés. Le X10 est le premier Find X standard compatible avec le téléconvertisseur d’Hasselblad. Il offre ainsi une possibilité d’évolution intéressante aux amateurs de photographie à longue distance.
Il est assemblé autour du SoC Dimensity 9600M, gravé en 3 nm. Les trois modules de la caméra dorsale filment en 4K à 60 im/s en Dolby Vision, mais seuls le principal et le téléobjectif proposent la captation en 4K à 120 im/s ainsi que la 8K à 30 im/s. Open Gate et O-Log2 restent disponibles.
Prix et disponibilité
Le Find X10 est proposé en versions 12+256 Go (1 299€) et 12+512 Go (1 499€). Le Find X10 Pro Max est quant à lui disponible uniquement en 12+512 Go (1 799 €). Ils sont disponibles en précommande dès le 21 octobre, notamment sur le site d’Oppo et auprès de Boulanger, Bouygues Telecom, Fnac Darty, LDLC, Orange et SFR.
Leur lancement est accompagné de remises et offres promotionnelles auprès d’oppo.com. Les clients qui précommanderont pourront bénéficier d’une baisse de prix instantanée de 100 euros et pourront également choisir un cadeau gratuit (téléconvertisseur, tablette Pad 5 ou OPPO Watch X3), dans la limite des stocks disponibles.
Les clients auront également la possibilité de faire reprendre leur ancien smartphone. Ceux d'Apple et de Samsung bénéficient d'un bonus de reprise de 150 € tandis que ceux d'OPPO et de OnePlus profiteront d'un bonus de reprise de 250 €. Ils viennent s'ajouter à la valeur de reprise de leur ancien appareil.