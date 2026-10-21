La vidéo n’est pas en reste, loin de là. Les trois modules de la caméra dorsale peuvent filmer en 4K à 120 images/s ou en 8K à 30 im/s. Le mode Open Gate exploite toute la surface utile du capteur afin d’autoriser une plus grande souplesse dans le recadrage a posteriori. On peut, par exemple, décliner la même séquence en portrait et en paysage, sans avoir à sacrifier la définition.