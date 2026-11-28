Ils pensaient garder leurs fonctionnalités préférées, c'est au final une déception pour ces propriétaires de smartphones OnePlus, avec la nouvelle version logicielle ColorOS 17.
Oppo a repris le flambeau côté matériel, mais aussi côté logiciel, imposant ColorOS 17 pour les smartphones OnePlus, autrefois sous OxygenOS. Si la mise à jour était attendue, certains utilisateurs se plaignent : plusieurs fonctionnalités auxquelles ils étaient habitués ne sont plus disponibles.
Une liste de fonctions manquantes, des réponses floues
Sont concernés les fonds d'écran 3D et les fonds d'écran animés par IA, les modes de performance réglables jeu par jeu, Mind Pilot, AI Photo Agent, l'application Téléphone de OnePlus, l'affichage des paroles de chansons sur l'écran de verrouillage, et même l'« Easter egg » caché dans la calculatrice OnePlus.
Ces fonctions étaient appréciées des fans de la marque. Elles sont soit absentes de ColorOS 17, soit proposées seulement dans certains pays.
Pour répondre aux demandes des utilisateurs, OnePlus a organisé le 23 novembre une séance de questions réponses consacrée à ColorOS 17.
Mais voilà, l'entreprise n'a pas répondu clairement à bon nombre des questions de la communauté. Pour la plupart des fonctions manquantes, la réponse tenait en substance en deux points : l'équipe y travaille, et la disponibilité dépendra de la région. Aucune date, aucune information de disponibilité selon le lieu, OnePlus reste évasif.
ColorOS 17 : Oppo prend du temps
Le déploiement de ColorOS 17 avance moins vite que prévu. Le OnePlus 13 par exemple, n'est même pas encore mis à jour. Pour l'instant, le OnePlus 15 reçoit enfin sa mise à jour en Europe, apportant quelques corrections de bugs, mais ne répondant pas aux questions principales.
En juillet, OnePlus a officiellement mis fin à sa présence en Amérique du Nord, en Europe et en Inde notamment. Depuis, c'est Oppo qui gère les mises à jour logicielles.