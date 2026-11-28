Sont concernés les fonds d'écran 3D et les fonds d'écran animés par IA, les modes de performance réglables jeu par jeu, Mind Pilot, AI Photo Agent, l'application Téléphone de OnePlus, l'affichage des paroles de chansons sur l'écran de verrouillage, et même l'« Easter egg » caché dans la calculatrice OnePlus.

Ces fonctions étaient appréciées des fans de la marque. Elles sont soit absentes de ColorOS 17, soit proposées seulement dans certains pays.