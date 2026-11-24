Sur le papier, Google semble avoir trouvé le bon équilibre entre confort d’utilisation et sécurité. Cependant, il ne faut pas oublier la raison même pour laquelle le cryptogramme a été créé : le code sert, en effet, à prouver que vous tenez bien votre carte bancaire dans votre main. Si les chiffres sont désormais enregistrés dans votre téléphone, il faudra redoubler de prudence pour éviter les intrusions malveillantes, en privilégiant l’empreinte digitale, quand cela est possible.