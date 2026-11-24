Google Wallet va bientôt remplir tout seul le code de sécurité de votre carte bancaire.
Wallet, le portefeuille numérique de Google, s’enrichit régulièrement de nouvelles fonctionnalités : suivi des dépenses avec l’assistant IA Gemini, paiement sans contact plus sûr, déverrouillage des serrures connectées et bien plus encore. Une autre nouveauté devrait aussi vous permettre de régler vos achats en ligne bien plus rapidement. On vous explique.
Google Wallet va pouvoir remplir seul votre cryptogramme
Jusqu’à récemment, quand on voulait payer un achat sur le web, il fallait aller chercher sa carte bancaire, la retourner et fournir les 3 ou 4 chiffres figurant à l’arrière. Ceux qui ont une bonne mémoire pouvaient aussi retenir le cryptogramme. Mais tout cela devrait bientôt changer : une nouvelle fonctionnalité est listée dans les notes de version v.2646 des services Google Play, qui ont été publiées hier.
Google Wallet se prépare en effet à inscrire votre CVV ou CVC à votre place lors de vos prochains paiements. À une seule condition : il faudra déverrouiller votre smartphone et vous identifier avec un code, un schéma ou une empreinte digitale. On ne va certainement pas se plaindre de cette couche de sécurité supplémentaire.
Une fonctionnalité qui soulève quelques inquiétudes
Sur le papier, Google semble avoir trouvé le bon équilibre entre confort d’utilisation et sécurité. Cependant, il ne faut pas oublier la raison même pour laquelle le cryptogramme a été créé : le code sert, en effet, à prouver que vous tenez bien votre carte bancaire dans votre main. Si les chiffres sont désormais enregistrés dans votre téléphone, il faudra redoubler de prudence pour éviter les intrusions malveillantes, en privilégiant l’empreinte digitale, quand cela est possible.
Côté informations, Google reste, comme d'habitude, assez taiseux. Impossible, par exemple, de savoir si la nouvelle fonctionnalité sera compatible avec tous les sites, toutes les applications ou encore tous les écrans de paiement. On ne sait pas non plus quelle version de Google Wallet il faudra posséder pour pouvoir y avoir accès.
Quand cette nouveauté sera-t-elle disponible ? Là aussi, motus et bouche cousue. Son arrivée dans les notes de version des services Google Play ne veut pas forcément dire qu’elle sera rapidement disponible sur nos smartphones. Il faudra donc, comme toujours, faire preuve de patience et attendre sagement de voir cette option arriver en France et ailleurs