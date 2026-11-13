Le géant de la Tech prévoit plusieurs protections : les images captées par la caméra ne seront pas conservées dans l’historique de Gemini. Elles ne seront pas non plus utilisées pour entraîner l’IA ou personnaliser des publicités. Les données seront chiffrées sur les lunettes et lors de leur transfert. Il sera aussi possible de choisir quelles applications pourront accéder à la caméra et au micro. Un voyant s’allumera lors des prises de vues : les enregistrements seront automatiquement stoppés s’il est masqué. Enfin un interrupteur permettra d’éteindre les fonctionnalités intelligentes pour les utiliser comme une paire ordinaire.