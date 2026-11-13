Ça y est, les précommandes des lunettes intelligentes de Google sont ouvertes ! La marque en profite également pour lancer un nouveau mot d’activation : « Hey Gemini ».
Présentées en mai lors de l'évènement Google I/O 2026, les lunettes intelligentes conçues par Google et Samsung ont laissé beaucoup de questions sans réponse. Début octobre, Samsung évoquait une sortie en novembre et fin octobre, Google et XREAL lançaient les commandes du modèle AURA. Mais Google restait malgré tout mystérieux sur le prix et la date de sortie exacte.
On en sait désormais plus grâce à une nouvelle annonce officielle, qui apporte en prime une petite nouveauté côté commande vocale.
Google lance les précommandes de ses lunettes
Google a fait une annonce qui devrait ravir les fans de lunettes connectées : « Les précommandes sont ouvertes dès aujourd’hui pour les nouvelles collections de lunettes intelligentes, fruit d’une collaboration avec Gentle Monster, Warby Parker et Samsung. »
Il faudra compter 395 dollars chez Warby Parker avec 3 modèles (Alden, Reid et Wren) et 449 dollars chez Gentle Monster, qui propose 6 montures aux couleurs plus marquées. Les lunettes pèsent environ 41 grammes et affichent une autonomie de 9 heures. Elles embarquent notamment une caméra ultra grand angle de 12 mégapixels et des écouteurs intra-auriculaires à réglage personnalisé. Elles sont livrées avec un étui qui permet de les recharger jusqu’à 7 fois.
« Hey Gemini «, le nouveau mot d’activation à retenir
Une nouveauté retient particulièrement l’attention : pour lancer Gemini, il est possible de toucher la branche des lunettes mais aussi de dire « Hey Gemini ». Jusqu’ici, il était possible d’appeler l’assistant en disant « OK Google » ou « Hey Google ». Si ces anciennes commandes restent toujours disponibles, l’arrivée de cette nouvelle phrase d’activation annonce peut-être le début de la fin pour ces options.
L’idée ne date pas d’hier : la formule avait déjà été évoquée pour les Galaxy S25 en 2025. Certains utilisateurs avaient aussi remarqué cet été que Gemini répondait à des conversations en voiture alors que les fonctions vocales n’étaient pas activées. Quoi qu’il en soit, « Hey Gemini » ne fonctionne pour l’instant que sur les lunettes intelligentes de Google. Inutile donc d’essayer sur votre smartphone ou les appareils de votre maison connectée.
Des gardes-fous pour protéger la vie privée des utilisateurs
Bien sûr, à l’instar des modèles de Meta, ces nouvelles lunettes ne manqueront pas de soulever des inquiétudes autour de la vie privée. Google se veut rassurant : « Lorsque la technologie peut observer le monde qui nous entoure, elle a aussi une responsabilité envers les personnes qui nous entourent. Nous avons entrepris de concevoir des lunettes intelligentes afin que l’assistance personnelle ne se fasse pas au détriment de la vie privée de quiconque », peut-on notamment lire dans l’annonce.
- Multimodalité texte, voix et fichiers
- Intégration poussée aux services Google
- Applications Web, mobile et bureau
Le géant de la Tech prévoit plusieurs protections : les images captées par la caméra ne seront pas conservées dans l’historique de Gemini. Elles ne seront pas non plus utilisées pour entraîner l’IA ou personnaliser des publicités. Les données seront chiffrées sur les lunettes et lors de leur transfert. Il sera aussi possible de choisir quelles applications pourront accéder à la caméra et au micro. Un voyant s’allumera lors des prises de vues : les enregistrements seront automatiquement stoppés s’il est masqué. Enfin un interrupteur permettra d’éteindre les fonctionnalités intelligentes pour les utiliser comme une paire ordinaire.
Les lunettes seront disponibles dès le 10 décembre, mais uniquement aux États-Unis et en Corée du Sud. Aucune date n’a pour l’instant été annoncée pour les autres pays : il faudra donc attendre pour pouvoir se les procurer en France.