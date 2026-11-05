De quoi susciter de vives réactions en interne, certains travailleurs comparant la situation au roman dystopique 1984. La fronde est telle que le géant du Web a assuré en interne que la clause ne serait pas appliquée aux anciens salariés. De même, les contrats des nouvelles recrues auraient été modifiés, avec la suppression de la partie indiquant qu’ils ne peuvent pas s’exprimer après leur départ de la société. L'entreprise assure, en outre, disposer de canaux internes qui leur permettent de faire remonter leurs inquiétudes.