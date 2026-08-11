Sur Reddit, un utilisateur de Pixel 9a affirme avoir entendu l'assistant Gemini répondre spontanément à une conversation tenue en voiture, alors qu'aucun mot de réveil n'avait été prononcé et que les réglages vocaux étaient désactivés. Mais que se passe-t-il ?
Plusieurs utilisateurs Android rapportent depuis quelques jours des interventions similaires de l'assistant Gemini. Pourtant, ils ne l'ont aps sollicité. Il semblerait que Google ait activé par défaut dans les paramètres un accès mains libres à l'IA pour les modes de conduite de Google Maps et Waze.
Un réglage de navigation distinct du mot de réveil classique
Ce type de témoignage ne serait pas isolé. Selon Android Authority, qui a recueilli plusieurs signalements comparables, le phénomène pourrait provenir d'un réglage distinct du mot de réveil classique, Hey Google ou Hey Gemini. Il s'agirait en fait de l'accès mains libres à Gemini, propre aux modes de conduite de Google Maps et Waze. Cette fonction permet à l'assistant d'écouter et de répondre pendant la navigation sans nécessiter de mot de réveil. Plusieurs utilisateurs concernés rapportent que cette option se serait activée d'elle-même après une mise à jour récente de l'application, y compris chez ceux ayant explicitement désactivé les fonctions vocales par ailleurs.
Heureusement, cette fonction peut être désactivée manuellement. Il suffit d'ouvrir Google Maps, de se rendre dans le profil utilisateur puis dans Paramètres, Navigation, Gemini, et de couper l'option d'interaction mains libres avec l'assistant, identifiée "Talk to Gemini hands-free" dans la version anglophone de l'application. Un lien vers la gestion de Voice Match, présent sur cette même page, permet aussi de désactiver la reconnaissance vocale personnalisée. Google n'a pas encore précisé si l'option a récemment été activée par défaut.
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