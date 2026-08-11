Ce type de témoignage ne serait pas isolé. Selon Android Authority, qui a recueilli plusieurs signalements comparables, le phénomène pourrait provenir d'un réglage distinct du mot de réveil classique, Hey Google ou Hey Gemini. Il s'agirait en fait de l'accès mains libres à Gemini, propre aux modes de conduite de Google Maps et Waze. Cette fonction permet à l'assistant d'écouter et de répondre pendant la navigation sans nécessiter de mot de réveil. Plusieurs utilisateurs concernés rapportent que cette option se serait activée d'elle-même après une mise à jour récente de l'application, y compris chez ceux ayant explicitement désactivé les fonctions vocales par ailleurs.