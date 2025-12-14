Google reconnaît enfin les problèmes d'interruption qui parasitent l'expérience conversationnelle de son assistant vocal Gemini Live. Le géant de la tech déploie deux correctifs destinés à fluidifier les échanges entre l'IA et ses utilisateurs.
Les habitués de Gemini Live ont presque fini par s'y habituer : l'assistant vocal de Google souffre d'un défaut qui peut parfois briser le rythme des conversations. L'outil se montre trop prompt à reprendre la parole dès que l'utilisateur marque une pause, ou au contraire se laisse couper par le moindre bruit ambiant. Face à ces dysfonctionnements répétés, la firme de Mountain View a décidé d'agir. Deux modifications viennent d'être annoncées pour corriger ces comportements quelque peu gênants.
Gemini moins prompt à interrompre les utilisateurs
La première amélioration se cache dans les algorithmes de l'application Android. Gemini Live devrait désormais faire preuve de davantage de retenue lorsque son interlocuteur marque un temps d'arrêt. Josh Woodward, vice-président en charge de Google et Gemini, a confirmé cette évolution sur X. L'assistant attend maintenant que l'utilisateur ait réellement terminé sa phrase avant de réagir. Cette mise à jour est d'ores et déjà disponible sur Android et débarquera sur iOS courant 2026. La firme californienne tente ainsi de résoudre un problème irritant pour ceux qui utilisent quotidiennement l'outil vocal.
Google ajoute un bouton muet pour éviter les perturbations
Le second changement est plus visible et repose sur une solution volontairement simple. Lorsque Gemini Live répond à voix haute, il peut interpréter des bruits ambiants comme une interruption de l’utilisateur. Plutôt que de s’appuyer sur un filtrage avancé des sons environnants, Google a choisi une approche plus directe : l’ajout d’un bouton muet.
Ce bouton remplace l’ancien bouton de maintien et permet d’éviter que des sons accidentels ne coupent la réponse de l’assistant. Selon les informations partagées par 9to5Google et rapportées par nos confrères d'Android Police, cette nouveauté commence à apparaître avec les versions récentes de l’application Google. Le déploiement ne semble toutefois pas immédiat pour tous. Certains utilisateurs, pourtant à jour, indiquent ne pas encore y avoir accès, ce qui laisse penser à une activation progressive côté serveur.