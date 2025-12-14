Le second changement est plus visible et repose sur une solution volontairement simple. Lorsque Gemini Live répond à voix haute, il peut interpréter des bruits ambiants comme une interruption de l’utilisateur. Plutôt que de s’appuyer sur un filtrage avancé des sons environnants, Google a choisi une approche plus directe : l’ajout d’un bouton muet.

Ce bouton remplace l’ancien bouton de maintien et permet d’éviter que des sons accidentels ne coupent la réponse de l’assistant. Selon les informations partagées par 9to5Google et rapportées par nos confrères d'Android Police, cette nouveauté commence à apparaître avec les versions récentes de l’application Google. Le déploiement ne semble toutefois pas immédiat pour tous. Certains utilisateurs, pourtant à jour, indiquent ne pas encore y avoir accès, ce qui laisse penser à une activation progressive côté serveur.