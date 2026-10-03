Les premières lunettes connectées Android XR de Samsung sont attendues en novembre, mais leur date précise de sortie, leur prix et les marchés concernés restent inconnus. Dépourvues d’écran, elles s’appuieront sur l'IA Gemini et un smartphone appairé pour venir défier les Ray-Ban Meta.
Le lancement approche enfin. Un responsable de Samsung a confirmé au Korea Herald une commercialisation en novembre 2026. Le fabricant n’avait jusque-là promis qu’une sortie cet automne sur certains marchés. Le jour précis, les pays concernés, le prix et la tenue éventuelle d’un événement dédié restent inconnus.
Après plusieurs présentations au printemps puis cet été, il manque donc encore quelques éléments essentiels avant de savoir exactement ce que Samsung mettra sur nos nez.
Pas d’écran, mais Gemini dans la boucle
Présentées pour l’instant sous l’appellation Intelligent Eyewear, ces premières lunettes n’embarqueront aucun affichage. Leur caméra et leurs microphones pourront fournir à Gemini le contexte visuel et sonore demandé par l’utilisateur, tandis que les réponses seront diffusées par les haut-parleurs intégrés.
Si Samsung insiste sur leur intégration à l’écosystème Galaxy, Google indique pour sa part que ces lunettes pourront être associées à des smartphones Android comme à des iPhone compatibles.
Côté technique, on sait officiellement que ces montures intégreront une puce Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1, mais aussi qu'elles possèderont jusqu’à neuf heures d’autonomie et un étui capable d’assurer jusqu’à sept recharges complètes.
On est donc plus proche d’un compagnon visuel et vocal pour smartphone que d’un appareil de réalité mixte autonome. Samsung et Google avaient montré le projet lors de la Google I/O de mai dernier, avant d’en dévoiler davantage au Galaxy Unpacked de juillet. Les marques Gentle Monster et Warby Parker participent à la conception des montures, signe que l’apparence comptera et le côté statutaire presque autant que la technologie.
Samsung veut aussi jouer la carte de la légèreté
Le prix reste lui aussi inconnu, ce qui empêche pour l’instant de mesurer la compétitivité de ces lunettes Android XR face à celles de Meta et d'EssilorLuxottica, propriétaire notamment des marques Ray-Ban et Oakley.
Le terrain est pourtant déjà bien occupé. Selon des données de Counterpoint Research, les livraisons mondiales de lunettes IA ont bondi de 263% sur un an au premier semestre 2026. Les modèles sans écran représentaient 96% des livraisons, Meta captant à elle seule 94% de ce segment.
Une caméra qui devra aussi rassurer les personnes autour
Comme souvent avec les lunettes connectées, l’un des vrais sujets dépassera l’usage personnel. La caméra intégrée peut filmer ou analyser ce qui se trouve autour du porteur, ce qui pose immédiatement la question de la transparence.
Samsung indique que deux voyants, l’un intérieur et l’autre extérieur, signaleront un enregistrement. La caméra se désactivera si le témoin extérieur est masqué.