Le lancement approche enfin. Un responsable de Samsung a confirmé au Korea Herald une commercialisation en novembre 2026. Le fabricant n’avait jusque-là promis qu’une sortie cet automne sur certains marchés. Le jour précis, les pays concernés, le prix et la tenue éventuelle d’un événement dédié restent inconnus.

Après plusieurs présentations au printemps puis cet été, il manque donc encore quelques éléments essentiels avant de savoir exactement ce que Samsung mettra sur nos nez.