Les visuels partagés par le leaker OnLeaks montrent une paire de lunettes qui s’inscrit dans la lignée des modèles proposés par Meta en collaboration avec Ray-Ban. L’approche retenue privilégie la discrétion : monture fine, lignes épurées et esthétique proche de simples lunettes de soleil.

Connues en interne sous le nom de code Jinju, ces Galaxy Glasses ne devraient pas intégrer d’écran embarqué. Contrairement au casque XR déjà commercialisé par Samsung, elles se limiteraient à une caméra et un microphone intégrés. Ce choix réduit fatalement les utilisations possibles, mais devrait toutefois permettre d’alléger l’encombrement et de conserver une apparence somme toute très classique.

D’après les dernières informations relayées par Android Police, Samsung envisagerait plusieurs variantes avec différents styles de montures et coloris afin de toucher un plus large public. C'est d'ailleurs également ce que prévoit de faire Apple avec ses propres lunettes connectées, dont l'officialisation serait prévue entre la fin d'année et le début d'année prochaine.