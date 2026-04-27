Une récente fuite dévoile les premières images des lunettes connectées développées par Samsung. Ces Galaxy Glasses misent avant tout sur un design discret, proche de lunettes classiques.
Samsung s’apprête à investir un terrain déjà bien occupé par Meta depuis plusieurs années : celui des lunettes connectées. Avec les Galaxy Glasses, le constructeur sud-coréen semble vouloir proposer une alternative plus discrète que ses précédents appareils en misant sur un objet qui se rapproche davantage d’une paire de lunettes classique.
Galaxy Glasses : Samsung mise sur un design proche de lunettes classiques
Les visuels partagés par le leaker OnLeaks montrent une paire de lunettes qui s’inscrit dans la lignée des modèles proposés par Meta en collaboration avec Ray-Ban. L’approche retenue privilégie la discrétion : monture fine, lignes épurées et esthétique proche de simples lunettes de soleil.
Connues en interne sous le nom de code Jinju, ces Galaxy Glasses ne devraient pas intégrer d’écran embarqué. Contrairement au casque XR déjà commercialisé par Samsung, elles se limiteraient à une caméra et un microphone intégrés. Ce choix réduit fatalement les utilisations possibles, mais devrait toutefois permettre d’alléger l’encombrement et de conserver une apparence somme toute très classique.
D’après les dernières informations relayées par Android Police, Samsung envisagerait plusieurs variantes avec différents styles de montures et coloris afin de toucher un plus large public. C'est d'ailleurs également ce que prévoit de faire Apple avec ses propres lunettes connectées, dont l'officialisation serait prévue entre la fin d'année et le début d'année prochaine.
Des fonctionnalités centrées sur l’audio et l’intelligence artificielle
Si ces lunettes ne disposent pas d’affichage intégré, elles embarqueraient néanmoins plusieurs composants connectés. Elles fonctionneraient sous Android XR, avec une intégration mise en avant de l’assistant Gemini développé par Google.
Côté technique, les Galaxy Glasses utiliseraient une puce Snapdragon AR1 conçue par Qualcomm. Elles pèseraient environ 50 grammes et intégreraient une batterie de 155 mAh. Parmi les autres éléments mentionnés figurent une caméra Sony IMX681 de 12 mégapixels, des haut-parleurs directionnels ainsi que la compatibilité Wi-Fi et Bluetooth 5.3.
La firme étoilée prévoirait également des verres photochromiques capables de s’adapter automatiquement à la luminosité ambiante. Une version plus avancée, dotée d’un écran, serait déjà en préparation sous le nom de code Haean, avec un lancement évoqué à l’horizon 2027.
Concernant la présentation officielle, plusieurs événements sont pour le moment envisagés, dont le Google I/O 2026 ou le Galaxy Unpacked prévu en juillet prochain.