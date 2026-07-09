La direction ne cache d’ailleurs pas ses ambitions. Lors de la présentation des résultats du premier trimestre 2026, le patron de Meta a expliqué vouloir les voir « évoluer, passer de la capacité à répondre à des questions à celle d'être un agent personnel qui vous accompagne toute la journée, vous aide à vous souvenir des choses et à atteindre vos objectifs ». Et visiblement, la société avance sur ce terrain.