Les lunettes connectées de Meta devaient rendre l’IA plus naturelle, plus discrète, presque évidente. Elles pourraient surtout rappeler aux utilisateurs l’une des règles les plus agaçantes de la tech moderne : acheter un appareil ne veut plus forcément dire posséder toutes ses fonctions. Selon The Verge, Meta limiterait désormais Focus Vocal, l’option qui amplifie la voix d’un interlocuteur dans un environnement bruyant, à trois heures d’usage par mois sans abonnement. Avec Meta One Premium, facturé 19,99 dollars par mois, ce plafond monterait à quinze heures.

Focus Vocal : une fonction locale, utilisable hors ligne…

Meta précise que ses lunettes ne deviendraient pas inutilisables sans abonnement. Les fonctions de base resteraient accessibles, selon les modèles et les pays, notamment l’assistant vocal ou certaines requêtes visuelles de type « regarde et réponds ». Mais toutes les fonctions IA des lunettes Meta ne sont pas forcément disponibles partout, et les Ray-Ban Display, qui ajoutent un écran intégré à ce type d’interactions, ne sont toujours pas commercialisées en France. L’abonnement servirait seulement à débloquer davantage d’accès à certaines fonctions, ainsi qu’un support premium.