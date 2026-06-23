Les Meta Glasses sont les premières lunettes de la marque à embarquer Meta AI alimenté par Muse Spark dès leur mise en vente. Muse Spark est le premier modèle issu des Meta Superintelligence Labs, conçu spécifiquement pour les produits grand public de la firme. Il promet une meilleure compréhension de l’environnement visuel, des réponses plus précises sur des sujets variés et une assistance dans la gestion du quotidien, de la planification d’agenda à la navigation à pied.

Parmi les fonctionnalités annoncées pour les prochaines semaines : une navigation piétonne avec instructions tour par tour pour les lunettes sans écran, une nouvelle option de photo dynamique qui capture plusieurs clichés en rafale et recommande le meilleur, ainsi que le support de 14 nouvelles langues pour la traduction simultanée, dont le japonais, le mandarin, l’hindi et le coréen. Ces ajouts rejoindront les lunettes via des mises à jour logicielles régulières, une approche qui distingue les produits Meta des lunettes connectées traditionnelles, figées dans leurs capacités initiales.

Les prix des modèles Adventurer et Fury démarrent à 309 €, jusqu’à 399 € pour certaines couleurs et modèles équipés de verres polarisants. Le modèle Kylie Jenner est plus cher, à 419 €. Les modèles Ray-Ban et Oakley restent quant à eux au catalogue.