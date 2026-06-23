Meta officialise aujourd’hui les Meta Glasses, développées en partenariat avec EssilorLuxottica. Disponibles dès ce 23 juin à partir de 309 euros, elles disposent des mêmes services, mais pour un prix plus doux que celui des lunettes Ray-Ban.
Après les Ray-Ban Meta et les Oakley Meta, la famille des lunettes connectées de Meta s’agrandit avec une nouvelle ligne développée en collaboration directe avec EssilorLuxottica, le géant mondial de l’optique. Pour cette gamme sobrement baptisée Meta Glasses, pas de partenariat avec un leader de la lunette comme Ray-Ban. Le groupe mise plutôt sur sa propre marque avec trois designs, dont un réalisé par une influenceuse de renom pour asseoir son nom sur un marché dont il est aujourd’hui le porte-étendard, mais qui accueillera prochainement des concurrents sérieux comme Samsung ou encore Apple.
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Trois montures, 26 combinaisons et un tarif plus accessible
La nouvelle gamme se décline donc en trois modèles distincts. La Meta Adventurer adopte une forme rectangulaire classique disponible en taille standard et grande. La Meta Fury mise sur un style plus affirmé et visible, avec une légère transparence sur certains coloris qui laissent à voir la technologie derrière les branches.
Le modèle Adventurer (à gauche) et Fury (à droite) ©Meta
La Meta Glasses by Kylie, enfin, est conçue en collaboration avec Kylie Jenner. Elle propose un cadre ovale slim inspiré du style personnel de la créatrice. Un partenariat qui vise les fans de la créatrice de contenus et un public plus jeune, plus sensible à l’univers de Kylie Jenner qu’à celui de Mark Zuckerberg. Au total, 26 combinaisons de montures, coloris et verres sont proposées au lancement, avec compatibilité pour les verres correcteurs.
Parmi les caractéristiques communes à toutes les déclinaisons, on retrouve un bouton d’action dédié pour invoquer l’IA du groupe, Meta AI, des haut-parleurs ouverts pour écouter musique, appels et podcasts sans isolation acoustique, un système de microphones à réduction de bruit pour les appels en extérieur, et la possibilité de capturer photos et vidéos en mode mains libres. L’autonomie annoncée est de plus de huit heures, avec un étui de recharge portable fournissant jusqu’à 40 heures supplémentaires. Trois patins nasaux ajustables permettent enfin une personnalisation du port.
Muse Spark intégré dès le lancement, nouvelles fonctionnalités à venir
Les Meta Glasses sont les premières lunettes de la marque à embarquer Meta AI alimenté par Muse Spark dès leur mise en vente. Muse Spark est le premier modèle issu des Meta Superintelligence Labs, conçu spécifiquement pour les produits grand public de la firme. Il promet une meilleure compréhension de l’environnement visuel, des réponses plus précises sur des sujets variés et une assistance dans la gestion du quotidien, de la planification d’agenda à la navigation à pied.
Parmi les fonctionnalités annoncées pour les prochaines semaines : une navigation piétonne avec instructions tour par tour pour les lunettes sans écran, une nouvelle option de photo dynamique qui capture plusieurs clichés en rafale et recommande le meilleur, ainsi que le support de 14 nouvelles langues pour la traduction simultanée, dont le japonais, le mandarin, l’hindi et le coréen. Ces ajouts rejoindront les lunettes via des mises à jour logicielles régulières, une approche qui distingue les produits Meta des lunettes connectées traditionnelles, figées dans leurs capacités initiales.
Les prix des modèles Adventurer et Fury démarrent à 309 €, jusqu’à 399 € pour certaines couleurs et modèles équipés de verres polarisants. Le modèle Kylie Jenner est plus cher, à 419 €. Les modèles Ray-Ban et Oakley restent quant à eux au catalogue.