Le projet de lunettes connectées d’Apple, dont le nom de code interne est N50, devait initialement être présenté fin 2026 pour un lancement commercial au début de l’année suivante. Ce calendrier est désormais abandonné. Apple viserait maintenant une sortie fin 2027, le temps de peaufiner ce qui compte le plus aux yeux de la firme : la technologie visuelle d’IA embarquée, pilier central du produit.

Ces lunettes sont conçues comme une plateforme matérielle pour Apple Intelligence. Elles intègreraient des caméras de forme ovale, proposeraient plusieurs styles de montures et se déclineraient en différentes couleurs pour se démarquer sur le plan esthétique. À terme, Apple envisagerait de les faire évoluer vers des fonctionnalités de santé, puis vers une couche de réalité augmentée capable d’améliorer la perception visuelle de l’utilisateur. Un positionnement très clairement orienté vers la concurrence directe avec les Ray-Ban Meta, qui ont su conquérir un large public depuis leur lancement.

Le report serait motivé par une prudence stratégique assumée : Apple ne veut pas lancer un produit dont la proposition de valeur serait insuffisante au moment du lancement. Le risque d’un accueil décevant, similaire à celui du Vision Pro, est visiblement bien présent dans les esprits à Cupertino.