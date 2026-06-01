Les lunettes connectées d’Apple, initialement attendues fin 2026, ne verront finalement pas le jour avant la fin 2027. Le Vision Air, lui, devra encore patienter jusqu’en 2028 ou 2029.
Apple a beau multiplier les annonces autour de l’IA et de Siri, sa stratégie matérielle sur le segment des objets portables connectés accumule les retards. Après l’Apple Vision Pro, dont le lancement en 2023 n’a pas rencontré le succès escompté, c’est au tour des lunettes intelligentes de glisser dans le temps. Selon Mark Gurman de Bloomberg, le projet de lunettes IA d’Apple, dont l’annonce était attendue avant la fin de cette année, a été repoussé d’au moins un an. Le Vision Air, version allégée et moins chère du casque de réalité spatiale, ne devrait quant à lui pas arriver avant 2028, voire 2029. Deux catégories, deux reports, une même question : Apple sait-elle vraiment où elle va sur ce segment ?
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Les lunettes IA d’Apple : un an de retard supplémentaire
Le projet de lunettes connectées d’Apple, dont le nom de code interne est N50, devait initialement être présenté fin 2026 pour un lancement commercial au début de l’année suivante. Ce calendrier est désormais abandonné. Apple viserait maintenant une sortie fin 2027, le temps de peaufiner ce qui compte le plus aux yeux de la firme : la technologie visuelle d’IA embarquée, pilier central du produit.
Ces lunettes sont conçues comme une plateforme matérielle pour Apple Intelligence. Elles intègreraient des caméras de forme ovale, proposeraient plusieurs styles de montures et se déclineraient en différentes couleurs pour se démarquer sur le plan esthétique. À terme, Apple envisagerait de les faire évoluer vers des fonctionnalités de santé, puis vers une couche de réalité augmentée capable d’améliorer la perception visuelle de l’utilisateur. Un positionnement très clairement orienté vers la concurrence directe avec les Ray-Ban Meta, qui ont su conquérir un large public depuis leur lancement.
Le report serait motivé par une prudence stratégique assumée : Apple ne veut pas lancer un produit dont la proposition de valeur serait insuffisante au moment du lancement. Le risque d’un accueil décevant, similaire à celui du Vision Pro, est visiblement bien présent dans les esprits à Cupertino.
Les casques de réalité mixte mis sur pause
Du côté du Vision Air, le tableau n’est guère plus encourageant. Le projet avait été pratiquement abandonné l’an dernier face à la montée en puissance des concurrents sur le segment des lunettes IA. Il semble avoir repris quelques couleurs, mais sans urgence particulière. Gurman est direct : il n’anticipe pas de lancement avant fin 2028 au plus tôt, et 2029 reste le scénario le plus probable.
La raison est simple. Apple considère que la catégorie des casques de réalité spatiale est essentiellement gelée jusqu’à ce que le Vision Air soit prêt, ce qui signifie qu’aucun nouveau modèle ne devrait succéder au Vision Pro actuel dans l’intervalle. Apple doit résoudre deux problèmes fondamentaux que le premier casque n’a pas su surmonter : un design encore trop contraignant et un tarif de 3 999 euros qui a largement freiné l’adoption. Tant que ces deux paramètres ne sont pas réglés, la catégorie avance à pas comptés. Pour les utilisateurs qui espéraient voir arriver prochainement une alternative plus accessible au Vision Pro, le message est clair : il faudra encore s’armer de patience.