Le Vision Pro peine indubitablement à séduire depuis sa commercialisation. Son prix prohibitif de 3 699 euros constitue un frein majeur pour le grand public. Noam Scheiber, journaliste spécialisé dans les questions de travail au New York Times, a récemment publié un livre analysant les difficultés du lancement. Il y pointe la dégradation progressive des équipes de vente en boutique Apple au fil de la dernière décennie, facteur ayant directement nui à l'accueil du produit par les consommateurs.

Le Vision Air devait justement répondre à cette problématique tarifaire avec un modèle plus accessible et plus léger. Apple continue certes à expérimenter avec de nouveaux matériaux et technologies pour rendre un futur casque moins massif et moins cher, mais ces recherches n'ont débouché sur aucun prototype concret pour l'instant.

La firme s'est contentée d'actualiser le modèle existant en octobre dernier, intégrant une puce M5 plus performante. Une mise à jour mineure qui ne change rien aux problèmes fondamentaux du produit : poids excessif, autonomie limitée, catalogue d'applications restreint. Reste à présent à voir si l'arrivée de John Ternus à la tête d'Apple permettra de redonner un nouveau souffle à l'Apple Vision Pro.