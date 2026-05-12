Les propriétaires de l'Apple Vision Pro devront patienter au minimum deux ans avant de voir débarquer un successeur. La marque à la pomme travaille sur d'autres produits de réalité mixte, mais le développement d'un nouveau casque reste désormais au point mort.
Dans sa newsletter Power On, Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, affirme qu’un nouvel appareil de type Vision Pro ne serait pas attendu avant « environ deux ans au moins ». Mais cela ne signifie pas pour autant qu’Apple aurait tourné la page de la réalité mixte. D’après Gurman, l’entreprise poursuit des travaux en interne sur des technologies et des matériaux capables, à terme, de rendre possible un casque fermé plus léger et moins cher. Mais le message est clair : aucun produit de ce type ne serait aujourd’hui en développement.
Les équipes du Vision Pro basculent vers les lunettes connectées
Les anciens membres du Vision Products Group se concentrent désormais sur le projet de lunettes connectées qui constitue la priorité actuelle d'Apple. Ce format moins encombrant correspond davantage à la vision long terme de Tim Cook en matière de réalité augmentée.
D'autres ingénieurs ont rejoint les équipes chargées d'améliorer Siri, dont les performances restent régulièrement critiquées face aux assistants concurrents. Le géant de Cupertino développe également plusieurs accessoires connectés intégrant de l'intelligence artificielle : des AirPods équipés de caméras et un pendentif IA font partie des projets en cours. Cette dispersion des talents explique en grande partie pourquoi le casque de réalité mixte ne figure plus parmi les chantiers prioritaires de l'entreprise californienne.
Un produit ambitieux, mais encore trop contraignant
Le Vision Pro peine indubitablement à séduire depuis sa commercialisation. Son prix prohibitif de 3 699 euros constitue un frein majeur pour le grand public. Noam Scheiber, journaliste spécialisé dans les questions de travail au New York Times, a récemment publié un livre analysant les difficultés du lancement. Il y pointe la dégradation progressive des équipes de vente en boutique Apple au fil de la dernière décennie, facteur ayant directement nui à l'accueil du produit par les consommateurs.
Le Vision Air devait justement répondre à cette problématique tarifaire avec un modèle plus accessible et plus léger. Apple continue certes à expérimenter avec de nouveaux matériaux et technologies pour rendre un futur casque moins massif et moins cher, mais ces recherches n'ont débouché sur aucun prototype concret pour l'instant.
La firme s'est contentée d'actualiser le modèle existant en octobre dernier, intégrant une puce M5 plus performante. Une mise à jour mineure qui ne change rien aux problèmes fondamentaux du produit : poids excessif, autonomie limitée, catalogue d'applications restreint. Reste à présent à voir si l'arrivée de John Ternus à la tête d'Apple permettra de redonner un nouveau souffle à l'Apple Vision Pro.