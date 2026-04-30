Apple aurait presque tiré un trait sur le Vision Pro, malgré l’arrivée d’un modèle M5 censé relancer l’intérêt. Le casque reste vendu, mais son avenir paraît désormais beaucoup plus incertain.
Le Vision Pro devait ouvrir une nouvelle ère pour Apple. Présenté comme un produit d’avant-garde, capable de poser les bases de l’informatique spatiale, il incarnait l’un des paris les plus ambitieux de la marque depuis l’iPhone. Mais le marché n’a pas suivi avec l’enthousiasme espéré. Trop cher, trop lourd, difficile à porter longtemps, le casque de réalité mixte a rapidement été confronté à des critiques persistantes. Apple a bien tenté de corriger une partie du problème avec une version équipée d’une puce M5 et d’un nouveau bandeau plus confortable. Mais cette mise à jour, lancée en octobre 2025, n’aurait pas suffi à relancer la machine. Selon MacRumors, Apple aurait désormais presque renoncé à poursuivre le Vision Pro sous sa forme actuelle. Une décision qui ne signerait pas encore l’arrêt officiel du produit, mais qui en dit long sur les limites de ce premier grand pari dans la réalité mixte.
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Le modèle M5 n’aurait pas réussi à sauver le Vision Pro
Apple a mis à jour le Vision Pro en octobre 2025 avec une puce M5 plus rapide et un nouveau bandeau Dual Knit Band. Cette évolution devait améliorer le confort en redistribuant mieux le poids du casque sur la tête. Elle n’a toutefois pas changé le reste du matériel, alors que les critiques les plus fortes concernaient justement l’ergonomie générale et le prix très élevé du produit.
Le casque pèse environ 590 grammes. Même avec un bandeau plus confortable, il resterait difficile à porter pendant de longues sessions. La puce M5 a apporté un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 10 % de pixels rendus en plus et environ 30 minutes d’autonomie supplémentaire. Mais le prix est resté fixé à 3 999 euros, un seuil qui ne lui permet d’aller conquérir le grand public.
Le Vision Pro n’aurait jamais vraiment trouvé son public depuis son lancement. Apple aurait vendu environ 600 000 unités au total, un chiffre modeste pour un produit aussi stratégique. Plus grave, des sources internes évoquent aussi un taux de retour particulièrement élevé, supérieur à celui observé sur d’autres produits Apple modernes.
Apple se tournerait désormais vers les lunettes connectées
Apple aurait désormais arrêté le travail sur le Vision Pro. L’équipe chargée du casque aurait été redistribuée vers d’autres divisions au sein de l’entreprise. Certains anciens membres travailleraient désormais sur Siri, ce qui n’est pas surprenant puisque Mike Rockwell, ancien responsable du Vision Pro, dirige l’équipe en charge de l’assistant vocal depuis mars 2025.
Ces derniers mois, plusieurs rumeurs évoquaient pourtant une éventuelle nouvelle version du casque. Apple aurait notamment travaillé sur un Vision Air plus léger et beaucoup moins cher. Mais ce projet aurait été stoppé l’an dernier. La gamme Vision Pro pourrait théoriquement revenir si Apple trouvait un moyen de concevoir un casque nettement plus abordable et plus confortable, mais aucun nouveau modèle ne serait actuellement prévu.
Le Vision Pro n’est pas officiellement abandonné. Apple continuerait de vendre le modèle M5, ce qui laisse la porte ouverte à une présence commerciale minimale. Mais la priorité semblerait désormais se déplacer vers des lunettes connectées, d’abord proches des Ray-Ban Meta, avec de l’intelligence artificielle mais sans écran intégré. Les technologies du Vision Pro ne pourraient pas être réutilisées telles quelles, car elles consommeraient trop d’énergie pour un appareil plus petit et plus léger. Pour Apple, le futur de la réalité augmentée pourrait donc ne pas passer par un casque spectaculaire, mais par une paire de lunettes beaucoup plus discrète.