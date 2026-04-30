Apple a mis à jour le Vision Pro en octobre 2025 avec une puce M5 plus rapide et un nouveau bandeau Dual Knit Band. Cette évolution devait améliorer le confort en redistribuant mieux le poids du casque sur la tête. Elle n’a toutefois pas changé le reste du matériel, alors que les critiques les plus fortes concernaient justement l’ergonomie générale et le prix très élevé du produit.

Le casque pèse environ 590 grammes. Même avec un bandeau plus confortable, il resterait difficile à porter pendant de longues sessions. La puce M5 a apporté un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 10 % de pixels rendus en plus et environ 30 minutes d’autonomie supplémentaire. Mais le prix est resté fixé à 3 999 euros, un seuil qui ne lui permet d’aller conquérir le grand public.

Le Vision Pro n’aurait jamais vraiment trouvé son public depuis son lancement. Apple aurait vendu environ 600 000 unités au total, un chiffre modeste pour un produit aussi stratégique. Plus grave, des sources internes évoquent aussi un taux de retour particulièrement élevé, supérieur à celui observé sur d’autres produits Apple modernes.