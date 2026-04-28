Selon nos confrères de 9to5Mac, l'opposition initiale de John Ternus au projet ne constituerait pas forcément un handicap, bien au contraire. Elle pourrait en effet signaler une volonté de recentrer la plateforme sur des bases plus solides. Les raisons précises de ses réserves n'ont pas été dévoilées par les sources qui en font état, mais son positionnement actuel tranche avec ses doutes antérieurs. Ternus décrit désormais le produit comme étant dans ses « premières manches », insistant sur les marges de progression considérables qui s'offrent à lui.

Il ne faut toutefois pas s'attendre à des changements significatifs dans les mois à venir. Le nouveau directeur général ne prendra ses fonctions qu'en septembre prochain, et visionOS 27 suit déjà un calendrier de développement bien établi. Par ailleurs, le projet Vision Air, la version allégée et moins onéreuse du casque, aurait été mis au placard, compliquant encore la feuille de route du produit.

Espérons que les nouvelles catégories de produits actuellement développées par Apple connaîtront une destinée moins chaotique que le casque de réalité mixte.