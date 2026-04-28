Le casque de réalité mixte d'Apple peine indubitablement à trouver son public depuis son lancement. L'arrivée de John Ternus à la tête de l'entreprise en septembre prochain pourrait néanmoins redéfinir la stratégie autour de ce produit mal-aimé.
Le Vision Pro a tout du paradoxe. Présenté comme la prochaine révolution informatique chez Apple, ce casque, commercialisé à partir de 3 699 euros, donne pourtant l’impression d’un produit inachevé. Si, sur le papier, tout y est, des limites apparaissent rapidement à l'usage : affichage virtuel convaincant mais peu confortable sur la durée, immersion freinée par un manque d’applications (il aura par exemple fallu patienter 2 ans pour voir arriver YouTube), multitâche encore contraint… Cette succession de promesses à moitié tenues trouve vraisemblablement son origine dans un flou décisionnel persistant au sommet de l'entreprise de Cupertino.
Offre partenaire
Profitez d'une offre de lancement exclusive sur ce nouveau smartphone avec des remises et un cadeau au choix
Offre partenaire
Vision Pro : les hésitations internes qui ont freiné le projet
Depuis des années, Tim Cook pousse la réalité augmentée comme le prochain grand terrain de jeu d’Apple. Cependant, plus de deux ans après la sortie initiale du Vision Pro, il n'a jamais été aussi clair qu'on est encore loin du produit final espéré. Le casque s’apparente plus à une étape intermédiaire qu’à un produit abouti, et cela transparaît dans les orientations prises par la marque à la pomme depuis son lancement.
En interne, le projet n’a d'ailleurs jamais fait l’unanimité. Plusieurs cadres, dont John Ternus, le nouveau patron d'Apple, auraient exprimé des doutes dès le départ, notamment face à un appareil jugé trop lourd et vendu à un prix très élevé. Sans adhésion forte, difficile donc de construire une vision solide. Au fil du développement, le produit a avancé sans jamais trouver sa direction. On se retrouve avec un appareil dont les fonctionnalités s’additionnent sans jamais réellement s’accorder. Un constat qui dénote avec l’image d’Apple, habituellement reconnue pour la cohérence et la maîtrise de ses produits.
Une vision qui pourrait enfin s’éclaircir avec l'arrivée de John Ternus à la tête d'Apple
Selon nos confrères de 9to5Mac, l'opposition initiale de John Ternus au projet ne constituerait pas forcément un handicap, bien au contraire. Elle pourrait en effet signaler une volonté de recentrer la plateforme sur des bases plus solides. Les raisons précises de ses réserves n'ont pas été dévoilées par les sources qui en font état, mais son positionnement actuel tranche avec ses doutes antérieurs. Ternus décrit désormais le produit comme étant dans ses « premières manches », insistant sur les marges de progression considérables qui s'offrent à lui.
Il ne faut toutefois pas s'attendre à des changements significatifs dans les mois à venir. Le nouveau directeur général ne prendra ses fonctions qu'en septembre prochain, et visionOS 27 suit déjà un calendrier de développement bien établi. Par ailleurs, le projet Vision Air, la version allégée et moins onéreuse du casque, aurait été mis au placard, compliquant encore la feuille de route du produit.
Espérons que les nouvelles catégories de produits actuellement développées par Apple connaîtront une destinée moins chaotique que le casque de réalité mixte.