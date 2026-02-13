Via l'Apple Vision Pro M5, Google explique que l'on peut également profiter d'un affichage 8K, et que l'application YouTube se veut « complète », à savoir que l'on y retrouve les abonnements, les playlists, l'historique… Pour les propriétaires d'un Vision Pro, c'est la possibilité de profiter d'une application officielle dédiée, sans avoir à passer par Safari.

Bien sûr, on peut également regarder ses vidéos YouTube préférées en intégrant celles-ci dans les environnements de visionOS, pour transformer son salon en un authentique cinéma à la maison.