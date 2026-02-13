Lancé début 2024 aux États-Unis, le casque Vision Pro d'Apple était alors dépourvu de l'une des applications les plus essentielles : YouTube. Une absence pour le moins étonnante, mais que Google a finalement décidé de réparer… après deux ans de développement.
Rappelez-vous, c'était il y a (plus de) 2 ans maintenant, la porte-parole de Google Jessica Gibby annonçait alors qu'une application YouTube pour VisionOS était « sur la feuille de route » de la firme de Mountain View, sans pour autant indiquer de date précise. Il aura donc fallu patienter pas moins de 24 mois après l'annonce initiale, pour voir débarquer YouTube sur Vision Pro.
YouTube, le vrai, débarque sur le casque Apple Vision Pro
En effet, depuis quelques heures maintenant, l'application YouTube officielle est bel et bien disponible au sein de l'AppStore dédié au casque d'Apple. Au travers du casque Vision Pro, on peut donc profiter de YouTube (le vrai !) avec des vidéos 3D à 360° ou bien des vidéos 180°, sans oublier des vidéos classiques, et bien sûr les indispensables Shorts.
Via l'Apple Vision Pro M5, Google explique que l'on peut également profiter d'un affichage 8K, et que l'application YouTube se veut « complète », à savoir que l'on y retrouve les abonnements, les playlists, l'historique… Pour les propriétaires d'un Vision Pro, c'est la possibilité de profiter d'une application officielle dédiée, sans avoir à passer par Safari.
Bien sûr, on peut également regarder ses vidéos YouTube préférées en intégrant celles-ci dans les environnements de visionOS, pour transformer son salon en un authentique cinéma à la maison.
Deux ans plus tard… deux ans trop tard ?
Une excellente nouvelle pour les utilisateurs du casque spatial d’Apple, même si, dès septembre dernier, une question persistait : qui sont réellement ses adeptes ?
Présenté en grande pompe il y a deux ans, le Apple Vision Pro s’impose aujourd’hui comme un produit résolument élitiste. Depuis son lancement en février 2024, le casque ne se serait écoulé qu’à (moins de) 500 000 exemplaires dans le monde, un volume qui tranche avec les ambitions initiales du constructeur.
Certes, certains secteurs professionnels (médecine, industrie, aviation, etc.) ont su trouver un intérêt concret à l’appareil, mais c’est aussi du côté de l’écosystème applicatif que les inquiétudes persistent.
L’App Store dédié à visionOS recensait environ 2 500 applications natives en août 2024. Un mois plus tard, selon les données d’Appfigures, ce chiffre tombait à 1 770. Une contraction significative, qui illustrait alors les difficultés rencontrées par les développeurs pour rentabiliser leurs créations sur une base d’utilisateurs encore très limitée.