L'annonce était attendue, elle est désormais officielle. Samsung et Google ont dévoilé ce 19 mai, à la Google I/O 2026, leur premier vrai aperçu des Galaxy Glasses. Deux modèles haut de gamme, élaborés avec Gentle Monster et Warby Parker, avec une promesse simple : faire entrer Gemini et Android XR dans une paire de lunettes qu'on puisse porter sans avoir l'air de sortir d'un laboratoire. Sur le papier, c'est cohérent. Dans les faits, le communiqué tient surtout du teaser : pas de prix, pas de specs, pas de marchés annoncés. Les Galaxy Glasses se préparaient déjà à inquiéter Meta, cette présentation ne change pas la trajectoire.