Samsung prépare son arrivée sur le marché des lunettes intelligentes avec une approche qui entend se démarquer de celle de Meta. Le constructeur mise notamment sur la légèreté, le confort et une batterie de tests renforcée pour convaincre les utilisateurs.
Lors d'une conférence de presse organisée dans la foulée de l'Unpacked la semaine dernière, Choi Jae-in, responsable de l'équipe Recherche et Développement en réalité étendue chez Samsung Electronics, a détaillé la philosophie du constructeur sur ses lunettes connectées. Ce produit, développé en collaboration avec Google, Qualcomm, Gentle Monster et Warby Parker, arrive dans un marché où Meta fait incontestablement figure de référence. Samsung ne cherche pas à supplanter le smartphone ; l'objectif est plutôt d'en prolonger l'usage depuis la monture.
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Samsung veut prolonger l'expérience du smartphone
Samsung ne présente pas ses futures lunettes connectées comme un remplacement du smartphone. Choi Jae-in les décrit plutôt comme un « appareil portable conçu par un spécialiste du smartphone ». L'objectif est donc d'étendre l'expérience mobile à un nouveau format.
Cette volonté s'appuie notamment sur l'expertise acquise par le groupe dans le domaine des smartphones. Samsung estime que cette expérience doit lui permettre de proposer des lunettes à la fois légères et confortables, tout en intégrant les fonctionnalités attendues par les utilisateurs.
Comme évoqué plus tôt, le constructeur sud-coréen arrive toutefois sur un marché dans lequel Meta occupe actuellement une position largement dominante. Pour cette première incursion, Samsung s'est donc associée à Google et Qualcomm, ainsi qu'aux marques de lunettes Gentle Monster et Warby Parker.
Un effort tout particulier sur la résistance et le confort
Pour se différencier de Meta, Samsung affirme suivre une « approche différente et une direction technologique différente ». Le groupe met notamment en avant le poids de ses lunettes et leur confort d'utilisation, avec l'ambition de permettre un port prolongé tout au long de la journée.
La firme étoilée explique avoir soumis ses lunettes intelligentes aux mêmes standards de contrôle que ceux appliqués à ses smartphones. Les appareils ont ainsi été confrontés à des tests de chute, à des conditions extérieures difficiles et à l'exposition à certaines substances, dont la crème solaire et les produits cosmétiques. Le constructeur indique enfin avoir conçu 20 nouvelles méthodes de test spécifiquement pour ces lunettes. L'objectif est de vérifier leur résistance et leur fiabilité dans différents scénarios d'utilisation.
Cette approche doit permettre à Samsung de proposer un appareil capable de tenir le rythme d’un usage quotidien, sans sacrifier la légèreté ni le confort. Pour Choi Jae-in, c’est justement ce niveau de qualité de fabrication qui pourrait aider ces lunettes à se démarquer sur le marché des modèles connectés.