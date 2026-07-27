Samsung ne présente pas ses futures lunettes connectées comme un remplacement du smartphone. Choi Jae-in les décrit plutôt comme un « appareil portable conçu par un spécialiste du smartphone ». L'objectif est donc d'étendre l'expérience mobile à un nouveau format.

Cette volonté s'appuie notamment sur l'expertise acquise par le groupe dans le domaine des smartphones. Samsung estime que cette expérience doit lui permettre de proposer des lunettes à la fois légères et confortables, tout en intégrant les fonctionnalités attendues par les utilisateurs.

Comme évoqué plus tôt, le constructeur sud-coréen arrive toutefois sur un marché dans lequel Meta occupe actuellement une position largement dominante. Pour cette première incursion, Samsung s'est donc associée à Google et Qualcomm, ainsi qu'aux marques de lunettes Gentle Monster et Warby Parker.