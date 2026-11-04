Mais il y a un hic : la recherche, essentielle, figure dans cette liste, et il est impossible de la garder sans l’IA. « Search et l’IA sont profondément intégrés », a expliqué Chris Phillips, vice-président de Google pour l’éducation, au New York Times. Une école qui refuse l’IA verra donc ses élèves perdre l’accès au moteur de recherche. À la place, un message indiquera que le service n’est pas disponible.