Un tribunal allemand a condamné Google pour les erreurs de ses résumés de recherche, générés par son intelligence artificielle. Une affaire qui pourrait bien avoir d’importantes conséquences pour les acteurs du domaine.
En intégrant les AI Overviews (« aperçus IA » en français) à son moteur de recherche, Google souhaitait améliorer la qualité de ses réponses en fournissant des résumés automatiques. Hélas, à cause de ses nombreuses erreurs, cette fonction n’a pas totalement convaincu les utilisateurs et a fortement déplu aux éditeurs.
Cette semaine, et c’est une première, un tribunal allemand a tenu Google responsable pour les informations erronées diffusées par ses résumés IA. On fait le point.
Un juge engage la responsabilité de Google pour ses aperçus IA
C’est une affaire qui devrait faire grand bruit : deux éditeurs basés à Munich ont découvert que les aperçus IA de Google les accusaient d’être des arnaqueurs et de se livrer à des « pratiques commerciales douteuses ». Ils ont mis en demeure Google, mais devant l’absence de réponse du géant de la Tech, ils n’ont eu d’autre choix que de saisir la justice.
Pour sa défense, Google a expliqué que les utilisateurs qui ont un doute sur les résumés générés par l’IA ont toujours la possibilité de vérifier les liens sources. Malheureusement, le juge n’a pas été de cet avis : il a balayé cet argument en estimant qu’un AI Overviews constituait « un énoncé autonome, au contenu compréhensible indépendamment, sans référence à d'autres interprétations possibles ni à des contenus non fiables ».
Pour faire simple, Google ne peut se défausser sur les internautes. Si l’IA affirme quelque chose, elle l’affirme au nom de Google et la firme est donc responsable.
Le géant de la Tech joue la carte de la prudence
Face à cette décision, qui pourrait avoir d’énormes répercussions dans les mois à venir, Google a choisi d’agir avec tact. Interrogé par l’équipe d’Android Authority, un porte-parole de la société a déclaré que la firme investissait « massivement dans la qualité des synthèses IA afin de garantir que la grande majorité des réponses fournissent des informations exactes et reflètent les données disponibles sur le web. » Il a également tenu à rappeler que le jugement reste, pour l’heure, provisoire et que la décision serait étudiée avec attention.
Quoi qu'il en soit, la situation crée un précédent préoccupant pour Google, mais aussi pour toutes les sociétés proposant des fonctionnalités IA. Si la tendance se confirmait, tous pourraient être contraints de revoir leurs outils pour éviter des poursuites coûteuses.