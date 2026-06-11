Face à cette décision, qui pourrait avoir d’énormes répercussions dans les mois à venir, Google a choisi d’agir avec tact. Interrogé par l’équipe d’Android Authority, un porte-parole de la société a déclaré que la firme investissait « massivement dans la qualité des synthèses IA afin de garantir que la grande majorité des réponses fournissent des informations exactes et reflètent les données disponibles sur le web. » Il a également tenu à rappeler que le jugement reste, pour l’heure, provisoire et que la décision serait étudiée avec attention.