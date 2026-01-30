Sous la pression des régulateurs, Google admet pour la première fois réfléchir à un changement de fond dans la manière dont ses outils d'IA utilisent les contenus du Web. Dans un billet de blog publié cette semaine, le groupe explique « explorer des mises à jour de ses contrôles » afin de permettre aux sites Web de refuser explicitement l'utilisation de leurs contenus dans les fonctionnalités d'IA générative de Search.