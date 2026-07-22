Le premier changement visible, c'est Google AI Overviews. Lorsque vous lancez une recherche, un petit encart apparaît tout en haut de la page, avant les liens habituels. Ce n'est plus Google qui liste des sites à parcourir un par un, c'est Gemini qui a déjà lu plusieurs pages à votre place et qui vous en résume l'essentiel en quelques lignes, avec des liens cliquables vers les sources utilisées si vous voulez creuser. À l'échelle mondiale, l'outil tourne déjà dans plus de 120 pays, mais la France, qui a tout fait pour repousser l'échéance, le découvre pour la première fois. Pour Robby Stein, ce changement n'est pas qu'une simple nouvelle fonctionnalité. « Nous passons de l'information à l'intelligence », résume-t-il, une façon de dire que Google ne se contente plus de trouver où se trouve la réponse, si vous nous permettez l'expression, mais qu'il la formule lui-même. Le dirigeant affirme d'ailleurs que, dans les pays où l'outil est déjà en place, les utilisateurs s'en disent globalement plus satisfaits, et qu'ils ont même tendance à faire davantage de recherches et à poser plus de questions qu'avant.