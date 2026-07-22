Google déploie ce mercredi en France AI Overviews et AI Mode, deux ans après leur lancement mondial. Le géant américain détaille ces nouveautés propulsées par l'IA, qui font basculer la recherche en ligne dans une nouvelle ère, entre promesses aux utilisateurs et inquiétudes des éditeurs de presse.
Pour Google, comme pour les éditeurs de presse, médias, et évidemment pour les utilisateurs, ce mercredi 22 juillet 2026 est un jour historique en France, n'ayons pas peur de le dire. On peut parler d'un vrai tournant pour la recherche en ligne, avec le lancement sur tous les supports d'une nouvelle génération, qui comprend AI Overviews, AI Mode, Search Live et une Search Box revisitée, quatre outils propulsés par l'intelligence artificielle de la firme de Mountain View, j'ai nommé Gemini. AI Overviews, qui se trouve juste sous la barre de recherche et au dessus des liens traditionnels, arrive dès maintenant, en étant progressivement déployé.
Nous avons pu discuter, avec quelques confrères, avec Robby Stein, vice-président produit pour Google Search, qui a répondu à certaines questions, parfois pour apporter des précisions techniques ou de calendrier, ou pour répondre à des inquiétudes bien légitimes venant de l'Hexagone, jusqu'à maintenant réfractaire. Ce lancement soulève autant d'enthousiasme que d'interrogations, voici ce que nous pouvons en dire.
AI Overviews s'installe enfin en France après deux ans d'attente
Pour planter le décor, Robby Stein rappelle que la recherche Google poursuit depuis 25 ans le même objectif, à savoir permettre de poser n'importe quelle question et obtenir une réponse utile, sans effort. Il a égrené les briques technologiques qui ont jalonné cette histoire, de la recherche vocale à Lens, capable d'identifier une plante malade à partir d'une simple photo, en passant par Hum to Search (Voix, en version française), qui retrouve une chanson à partir d'un air fredonné. Selon lui, l'arrivée de l'IA générative est l'étape la plus radicale de cette évolution.
Le premier changement visible, c'est Google AI Overviews. Lorsque vous lancez une recherche, un petit encart apparaît tout en haut de la page, avant les liens habituels. Ce n'est plus Google qui liste des sites à parcourir un par un, c'est Gemini qui a déjà lu plusieurs pages à votre place et qui vous en résume l'essentiel en quelques lignes, avec des liens cliquables vers les sources utilisées si vous voulez creuser. À l'échelle mondiale, l'outil tourne déjà dans plus de 120 pays, mais la France, qui a tout fait pour repousser l'échéance, le découvre pour la première fois. Pour Robby Stein, ce changement n'est pas qu'une simple nouvelle fonctionnalité. « Nous passons de l'information à l'intelligence », résume-t-il, une façon de dire que Google ne se contente plus de trouver où se trouve la réponse, si vous nous permettez l'expression, mais qu'il la formule lui-même. Le dirigeant affirme d'ailleurs que, dans les pays où l'outil est déjà en place, les utilisateurs s'en disent globalement plus satisfaits, et qu'ils ont même tendance à faire davantage de recherches et à poser plus de questions qu'avant.
Mais Google se veut sélectif. Le résumé IA n'apparaît que lorsque le système juge qu'il apporte une réelle valeur ajoutée, généralement sur des requêtes précises, et un peu complexes. Pour les questions plus classiques, rien ne change. Ceux qui veulent aller plus loin peuvent basculer vers AI Mode, une expérience entièrement conversationnelle où l'on peut poser des questions à rallonge, comme une sortie entre amis à Paris où l'un a un chien, l'autre une allergie, et où tout le monde veut rester dehors, puis enchaîner les questions de suivi.
« Vous pouvez avoir une conversation avec Google Search », dit Robby Stein, qui insiste sur la continuité entre les deux outils. Depuis un résumé AI Overviews, un simple clic sur la question de suivi bascule directement vers AI Mode. Chaque réponse reste garnie de liens cliquables vers des sites tiers, dans le but affiché de « vous connecter profondément au web », plutôt que de retenir l'utilisateur sur Google.
Reste la question de la confiance. Interrogé sur la place de l'humain face à des agents IA de plus en plus autonomes, le VP Search prend l'exemple suivant : si vous demandez à Google quel lit acheter et que l'IA répond simplement « achetez celui-ci », la réponse laisse un goût d'inachevé. Pour Robby Stein, l'utilisateur veut du contexte, du vécu, l'avis de quelqu'un qui a testé quarante lits différents, pas un verdict sec. « Je ne vois pas ça changer de sitôt », ajoute-t-il, tout en nous assurant que les liens vers des forums, des tests ou des avis d'experts resteront centraux dans les réponses, même les plus poussées.
Ensuite questionné sur l'impact pour les commerçants et les créateurs de contenu, Robby Stein explique que si une conversation dévie par exemple vers un mal de dos, l'IA peut faire remonter des articles rédigés par des entraîneurs sportifs ou des spécialistes du sport, qui recommandent tel ou tel lit pour les personnes blessées, un contenu bien trop pointu pour ressortir sur une recherche générique du type « meilleur lit ». Une manière, selon lui, de créer de nouvelles occasions d'être découvert pour des sites de niche, à mesure que les internautes affinent leurs questions.
La Search Box accepte désormais images, PDF et onglets Chrome
Autre nouveauté marquante, Search Live permet de dialoguer avec Google en direct, caméra allumée. Lors du brief presse, une démonstration a montré l'assistant analyser en temps réel des vis et des chevilles filmées par un smartphone, avant de demander des précisions sur le mur concerné puis sur le poids à supporter, façon échange avec un vendeur en magasin de bricolage. La fonctionnalité est aussi disponible en mode audio seul, pratique si vous êtes en voiture.
La Search Box elle-même change de nature, dans ce que Google présente comme « la plus grosse mise à jour de la barre de recherche en 25 ans », une évolution dont nous vous parlons depuis plusieurs mois. Il devient désormais possible d'y glisser une image, un PDF ou même un onglet Chrome ouvert, pour obtenir une réponse contextualisée qui tient compte de ce document précis, tout en renvoyant vers des ressources complémentaires trouvées sur le web.
En background, chaque question déclenche un mécanisme baptisé « query fan-out », la technologie derrière l'AI Mode. Ici, le modèle génère silencieusement une douzaine de sous-questions, parfois plus, interroge en parallèle des données de shopping, de finance ou de sport, puis assemble le tout en une seule réponse cohérente. Robby Stein assure avoir déjà observé « une augmentation de 3 fois la longueur des requêtes » posées par les internautes depuis l'arrivée de ces outils ailleurs dans le monde. Et bonne nouvelle pour les impatients, notre interlocuteur confirme à Clubic qu'AI Mode, en tout cas, arrive simultanément sur mobile et sur ordinateur, sans décalage entre les deux.
Sur le plan technique, ces outils reposent sur les mêmes modèles Gemini de dernière génération que ceux utilisés ailleurs chez Google, mais avec une implémentation spécifique, profondément connectée aux signaux propres à la recherche. Les technologies développées toutes ces dernières années pour traquer le spam et évaluer la qualité des contenus sont directement réutilisées pour filtrer les réponses IA, avec l'objectif assumé de ne jamais mettre en avant un site jugé douteux, même au détour d'une sous-question générée automatiquement.
Publicité et incertitude réglementaire, les deux zones grises du lancement
Alors pourquoi lancer ces outils en France maintenant, alors que le pays a longtemps résisté pour des raisons de concurrence et de droit d'auteur ? Robby Stein évoque des « conversations très constructives » menées ces derniers mois avec les autorités et les éditeurs français, à qui Google dit avoir fait « beaucoup de retours ». L'entreprise se dit satisfaite du cadre obtenu, sans toutefois affirmer que les éditeurs partagent ce sentiment. Pour mémoire, Google avait promis fin juin, dans un courrier envoyé aux 450 éditeurs déjà couverts par le régime des droits voisins, un droit de retrait, plus de transparence sur les impressions générées et une rémunération dédiée pour les contenus effectivement utilisés par l'IA.
Le géant Google semble conscient des tensions, voilà pourquoi il met en avant de nouveaux outils pour les éditeurs. Une sorte de petit bouton dans la Search Console (son outil qui offre aux propriétaires de sites web des données et analyses de recherche et trafic) permet désormais d'exclure son site des fonctionnalités génératives. « Il n'y a aucun impact sur le classement » lié à ce choix, assure Robby Stein, qui promet en échange des statistiques de performance détaillées. Reste que ce contrôle, identique dans tous les pays précise Google, ne dit rien du manque à gagner en cas d'exclusion.
Interrogé par nos soins sur une éventuelle compensation en cas de perte de trafic pour les médias, le dirigeant reste prudent, évoquant des « milliards de clics par semaine » redirigés vers les éditeurs via ces expériences IA, sans annoncer de mécanisme de dédommagement concret. « Ce sont des produits par nature expansionnistes », a-t-il justifié. Un peu plus tôt dans l'échange, il avait d'ailleurs indiqué que Google Search venait d'enregistrer un pic historique de requêtes, preuve selon lui que la recherche traditionnelle et l'IA se nourrissent plutôt qu'elles ne se cannibalisent.
Google confirme expérimenter la publicité au sein de ces expériences IA. La firme californienne évoque des « espaces publicitaires dédiés », clairement signalés comme tels aux yeux des utilisateurs, pour mettre en avant des offres ou des produits jugés pertinents. Elle reconnaît toutefois que le projet en est à ses tout débuts, sans donner de calendrier ni de format définitif. Et sur le plan réglementaire, malgré des mois de discussions avec les autorités françaises, Google n'offre aucune garantie de pérennité. « Je ne peux pas prédire ce que feront les régulateurs », concède Robby Stein, qui laisse planer un doute sur la suite. De quoi tempérer l'enthousiasme d'un lancement présenté, côté Google, comme une avancée majeure pour les utilisateurs français. Beaucoup redoutent une petite catastrophe au niveau du taux de clics pour ceux qui font des contenus, au sens large, destinés à être débusqués depuis un moteur de recherche. Wait and see, aime-t-on dire outre-Atlantique. Certains attendent en tremblotant.