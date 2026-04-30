Alphabet signe un Q1 historique porté par le Search et le Cloud

Le chiffre d'affaires consolidé d'Alphabet atteint 109,9 milliards de dollars au premier trimestre 2026, en hausse de 22 % sur un an. Les analystes tablaient sur 107 milliards. Le bénéfice par action, à 5,11 dollars, dépasse le consensus de 91 %. Sundar Pichai, dans le communiqué officiel, résume la situation en une formule : « 2026 is off to a terrific start. »

Le moteur de recherche reste le cœur du réacteur. Google Search et les revenus associés pèsent 60,4 milliards de dollars sur le trimestre, soit une progression de 19 %. Alphabet en est à son onzième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres. Google Cloud, de son côté, bondit de 63 % pour atteindre 20 milliards de dollars. Son carnet de commandes a quasiment doublé en un trimestre, dépassant les 460 milliards. La marge opérationnelle grimpe à 36,1 %, contre 33,9 % il y a un an.

Côté IA, Gemini traite désormais plus de 16 milliards de tokens par minute via son API. C'est 60 % de plus qu'au trimestre précédent. AI Overviews et AI Mode, intégrés directement dans le moteur, sont selon Pichai les principaux moteurs de la hausse des requêtes.

L'IA n'a pas tué Google, elle l'a rendu plus collant

En 2023, des analystes promettaient à Google le sort de Yahoo. ChatGPT Search, Perplexity, Copilot dans Bing : les challengers IA ne manquaient pas. Le scénario d'un exode massif vers les chatbots semblait crédible (au moins dans les conférences tech). Sauf que Google a fait exactement ce que les géants font quand la disruption arrive : il l'a absorbée.