Google s'apprête à déployer AI Overviews et son mode conversationnel AI Mode en France, d'ici le 23 septembre 2026. Cette fonctionnalité, que beaucoup redoutent et d'autres attendent avec impatience, doit transformer en profondeur l'expérience de recherche en intégrant des résumés produits par Gemini, l'IA maison de Google, directement en tête des résultats. La France, qui a tout fait pour repousser l'échéance, sera parmi les toutes dernières nations à en bénéficier, comme nous l'a appris Ouest-France lundi en fin de journée. Les médias français, eux, ne sautent pas au plafond, craignant une baisse des audiences, après celle des revenus publicitaires.