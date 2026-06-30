Le géant Google va déployer AI Overviews en France avant le 23 septembre 2026, en intégrant des résumés générés par son IA Gemini directement dans les résultats du moteur de recherche. Une transformation majeure, qui inquiète les éditeurs de presse.
Google s'apprête à déployer AI Overviews et son mode conversationnel AI Mode en France, d'ici le 23 septembre 2026. Cette fonctionnalité, que beaucoup redoutent et d'autres attendent avec impatience, doit transformer en profondeur l'expérience de recherche en intégrant des résumés produits par Gemini, l'IA maison de Google, directement en tête des résultats. La France, qui a tout fait pour repousser l'échéance, sera parmi les toutes dernières nations à en bénéficier, comme nous l'a appris Ouest-France lundi en fin de journée. Les médias français, eux, ne sautent pas au plafond, craignant une baisse des audiences, après celle des revenus publicitaires.
AI Overviews en France, ou comment la recherche Google va changer dès cet été
Comment va marcher Google AI Overwiews ? Concrètement, la fonctionnalité doit afficher en haut de la page de résultats un résumé généré par Gemini, accompagné de liens renvoyant vers les sources. C'est une manière d'obtenir une réponse rapide, sans avoir à multiplier les clics. L'outil va de pair avec AI Mode, qui va plus loin, en rendant carrément la recherche conversationnelle. Ici, l'utilisateur peut affiner et approfondir sa requête au fil des échanges avec le moteur.
La France aura donc attendu son heure. Car il faut savoir qu'AI Overviews a été déployée il y a un peu plus de deux ans à l'origine, et que la fonctionnalité est présente dans plus de 120 pays et territoires aujourd'hui. L'Hexagone sera l'un des tout derniers à franchir le pas, avec un lancement prévu entre le moment où nous écrivons ces lignes et le 23 septembre 2026.
Google, de son côté, affiche une certaine sérénité. Au premier trimestre 2026, la firme de Mountain View a enregistré un record historique de requêtes, la preuve, selon lui, que l'IA intégrée dans Google Search stimule les usages plutôt qu'elle ne les freine. Notons que les critères pour apparaître dans AI Overviews restent identiques à ceux du search classique, à savoir la qualité et l'autorité du contenu.
Droits voisins, transparence et contrôle, les promesses de Google aux éditeurs
Les médias français voient les choses d'un autre œil. Leur crainte est que si les internautes trouvent leurs réponses directement dans Google, ils ne cliqueront plus, et les revenus publicitaires continueront de décliner. Alors que les plans de réduction des effectifs s'enchaînent à droite et à gauche, AI Overviews suscite une peur assez légitime. Mais cette inquiétude autour de la perte de trafic n'est pas nouvelle.
Pour essayer de dissiper les tensions, Google a pris les devants en écrivant aux éditeurs français le lundi 29 juin. Au programme notamment, a été évoquée la possibilité de ne pas figurer dans les résultats IA, une transparence sur les impressions générées, et une rémunération au titre des droits voisins, uniquement pour les contenus effectivement consultés par les utilisateurs. Les 450 éditeurs déjà couverts par ce régime seront automatiquement inclus.
Sébastien Missoffe, directeur de Google France, tente de rassurer en disant que la baisse de trafic redoutée ne s'est pas concrétisée dans les pays où AI Overviews est déjà actif, et que les résumés IA s'affichent rarement sur les sujets d'actualité. Il rappelle par ailleurs que depuis septembre 2023, Google Extended laisse chaque éditeur libre de décider si ses contenus peuvent alimenter l'entraînement de Gemini, et que Google verse chaque année des dizaines de millions d'euros de droits voisins à la presse française.
Reste à voir si les promesses de Google tiendront la route une fois la fonctionnalité déployée. Les éditeurs français, eux, ne manqueront pas de le vérifier.