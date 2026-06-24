Deuxième piste, les AI Overviews. Présents dans environ la moitié des requêtes Google, ces résumés générés par IA affichés en tête de page, font reculer les taux de clics organiques de 34,5 % en moyenne selon plusieurs études. Qu’Alphabet affirme une monétisation équivalente à celle de la recherche traditionnelle n’empêche pas un constat : les revenus publicitaires du réseau, ceux qui dépendent du trafic envoyé vers des éditeurs extérieurs, ont reculé de 4 % au cours du même trimestre. En clair, les meilleurs résultats d’Alphabet depuis 2022 coexistent avec un recul des revenus du réseau de distribution qui les a historiquement portés.

Enfin et pour ne rien arranger, Mountain View traîne des casseroles juridiques. En septembre 2025, un tribunal fédéral américain a condamné Google pour monopole illégal sur la recherche en ligne. Le juge Amit Mehta a interdit les contrats d’exclusivité et contraint le groupe à partager ses données d’index avec des concurrents qualifiés. Chrome et Android restent dans le giron d’Alphabet, mais les deux parties ont fait appel. Entre 14 et 23 milliards d’euros de revenus publicitaires annuels à risque sur trois ans : c’est ce qu’estiment des analystes de Morgan Stanley si les seuls écrans de choix imposés aux utilisateurs entrent en vigueur. Les audiences sont attendues fin 2026 ou début 2027.

En France, Google détient 86,81 % des parts de marché tous supports confondus et 94 % sur mobile, sans avoir encore déployé sa réponse IA à ChatGPT Search, puisque les AI Overviews restent bloquées par le contentieux autour des droits voisins de la presse.