Google voulait montrer l'avenir de la recherche. DuckDuckGo, lui, récupère une partie de ceux que cette évolution inquiète. Depuis la Google I/O de la semaine dernière, où le géant américain a confirmé l'intégration toujours plus poussée de l'intelligence artificielle dans son moteur, son concurrent axé sur la confidentialité des données et la vie privée enregistre une hausse marquée de son utilisation aux États-Unis.

Selon les données remontées par le site Techcrunch, l'application DuckDuckGo aurait progressé de 18,1% en moyenne sur une semaine, avec un pic à 30,5% le 25 mai. Sur iOS, le mouvement serait encore plus net, avec une hausse moyenne de 33% et près de 70% au plus fort de la séquence. Des chiffres qui ne bouleversent pas le rapport de force avec Google, mais qui traduisent une tendance intéressante.