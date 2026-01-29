Avec ou sans IA, DuckDuckGo donne le choix, et les utilisateurs ont clairement tranché

Pour concrétiser cette promesse, DuckDuckGo a créé deux versions distinctes de son moteur. La première, accessible via noai.duckduckgo.com, désactive complètement Search Assist (l'assistant de recherche basé sur l'IA), retire les boutons vers Duck.ai, et active automatiquement le filtre qui masque les images générées par intelligence artificielle. La seconde, disponible sur yesai.duckduckgo.com, fait l'inverse : elle active Search Assist en permanence, affiche Duck.ai directement sur la page d'accueil, et désactive le filtre anti-IA.

Ces deux portails permettent de configurer son expérience sans passer par des menus de paramètres. Ceux qui préfèrent un réglage personnalisé peuvent toujours modifier manuellement les options sur duckduckgo.com classique.

Malgré ce résultat, DuckDuckGo n'abandonne pas l'intelligence artificielle pour autant. L'entreprise propose Duck.ai, un chatbot gratuit qui donne accès à plusieurs modèles de langage comme GPT, Claude et Llama. Ce service garantit l'anonymat des conversations et ne stocke aucun historique sur ses serveurs. Le moteur de recherche a ensuite enrichi Duck.ai en mai 2025 avec GPT-4o Mini et une fonction de recherche web.