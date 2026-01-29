Avec ou sans IA, DuckDuckGo donne le choix, et les utilisateurs ont clairement tranché

DuckDuckGo, le moteur de recherche axé sur la confidentialité, vient de dévoiler les résultats d'un sondage public baptisé VoteYesOrNoAi.com. Entre le 16 et le 26 janvier 2026, 175 354 personnes ont répondu, et le constat est sans appel : 90 % des participants ne veulent pas d'intelligence artificielle dans leurs recherches, contre seulement 10% qui l'acceptent. Un chiffre qui confirme ce que beaucoup soupçonnaient déjà.
Gabriel Weinberg, fondateur de DuckDuckGo, a expliqué cette initiative sur son blog personnel. Pour lui, la vraie question n'est pas de savoir si l'IA est bonne ou mauvaise, mais de donner aux utilisateurs la possibilité de choisir. "Notre approche de l'IA consiste uniquement à créer des fonctionnalités utiles, privées et optionnelles", précise-t-il. Une position qui tranche avec celle de la plupart des acteurs technologiques, où l'intelligence artificielle - et donc, la collecte de données - s'impose aux internautes.
DuckDuckGo laisse l'utilisateur trancher avec deux versions du moteur
Pour concrétiser cette promesse, DuckDuckGo a créé deux versions distinctes de son moteur. La première, accessible via noai.duckduckgo.com, désactive complètement Search Assist (l'assistant de recherche basé sur l'IA), retire les boutons vers Duck.ai, et active automatiquement le filtre qui masque les images générées par intelligence artificielle. La seconde, disponible sur yesai.duckduckgo.com, fait l'inverse : elle active Search Assist en permanence, affiche Duck.ai directement sur la page d'accueil, et désactive le filtre anti-IA.
Ces deux portails permettent de configurer son expérience sans passer par des menus de paramètres. Ceux qui préfèrent un réglage personnalisé peuvent toujours modifier manuellement les options sur duckduckgo.com classique.
Malgré ce résultat, DuckDuckGo n'abandonne pas l'intelligence artificielle pour autant. L'entreprise propose Duck.ai, un chatbot gratuit qui donne accès à plusieurs modèles de langage comme GPT, Claude et Llama. Ce service garantit l'anonymat des conversations et ne stocke aucun historique sur ses serveurs. Le moteur de recherche a ensuite enrichi Duck.ai en mai 2025 avec GPT-4o Mini et une fonction de recherche web.
Interrogée par nos soins sur le sujet en novembre dernier, Beah Burger-Lenehan, vice-présidente de la division Produit chez DuckDuckGo, affirmait :
"Duck.ai a enregistré une croissance de plus de 70% au cours des six derniers mois. Rien qu'en septembre, nous avons affiché une hausse mensuelle de 20%. 30% du trafic est direct, ce qui signifie que les gens tapent le nom de domaine pour y accéder. Avec nos différents actifs (navigateur, part de marché en recherche, équipe) et notre approche unique de l'IA (privée, optionnelle, accès gratuit à la plupart des LLM majeurs), DuckDuckGo est bien positionné pour réussir en IA et sortir victorieux de la bataille des navigateurs IA."
Le sondage VoteYesOrNoAi.com reflète probablement une population déjà sensibilisée aux questions de confidentialité. Les utilisateurs de DuckDuckGo ont justement choisi ce moteur pour échapper à la collecte de données. Mais le signal envoyé reste clair : une partie du public réclame des services web sans intelligence artificielle imposée, et DuckDuckGo a décidé de leur donner cette option.
