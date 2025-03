DuckDuckGo et l’intelligence artificielle, ce n’est pas nouveau. En 2023, le moteur de recherche privé avait déjà levé le voile sur DuckAssist, fonctionnalité intégrée censée générer des réponses assistées par l’IA à partir de contenu Wikipedia uniquement. Pratique, mais limité. Un an plus tard, l’entreprise continuait d’explorer les possibilités relatives à l’intelligence artificielle générative et lançait une première version beta de son agrégateur de chatbots, anonyme et gratuit. Aujourd’hui, DDG passe à la vitesse supérieure et dévoile deux évolutions majeures de ses outils pour proposer une alternative crédible aux solutions des géants du web, sans sacrifier la vie privée des internautes.