On y retrouve, par exemple, des URL de galeries d'artistes spécialisés dans la génération de visuels IA sur behance.net, reddit.com ou pixels.com mais aussi des filtres plus fins ne bloquant qu'une partie des URL de freepik, deviantart, shutterstock, pixabay et autres vecteezy. Et tout ce ménage est donc fait à la main.

Et puisque bien souvent, vie privée et intelligence artificielle ne font pas bon ménage, DuckDuckGo explique qu'il est aussi possible d'ajouter le sous-domaine noia.duckduckgo.com à ses favoris. Cela permettra à l'internaute d'accéder directement au moteur de recherche avec le filtre activé par défaut.