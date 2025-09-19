DuckDuckGo s'inspire ici de Brave Search. L'éditeur de navigateur dispose de son propre index et a mis au point une fonctionnalité similaire il y a quelque temps déjà, laquelle permet aussi d'ajuster les résultats en excluant certains sites web.

Cependant, contrairement à Brave Search, DuckDuckGo plafonne l'exclusion à cinq noms de domaine. Par la suite, les développeurs pourraient lever cette limite et peut-être affiné les exclusions par sous-domaines. Notons qu'au sein des options du moteur, il est possible de gérer les blocages. Sur son flux Twitter DuckDuckGo explique que tous les paramètres sont réinitialisés si l'internaute vide le cache du navigateur. Notons au passage que cette fonctionnalité, contrairement aux autres, n'a pas encore été traduite en français.