Pour son moteur de recherche, DuckDuckGo annonce une petite nouveauté qui permet d'exclure certains sites des résultats.
Comment obtenir des résultats de recherche sur-mesure sans complexifier l'expérience globale de l'utilisateur et sans pistage ? C'est le dilemme auquel DuckDuckGo a tenté de répondre.
Vers un moteur de recherche sur-mesure
Désormais, lorsqu'un internaute effectue une requête sur le moteur de DuckDuckGo, il est en mesure de bloquer l'intégralité du contenu d'un nom de domaine pour les futures requêtes. Puisque DuckDuckGo ne piste pas les internautes, difficile, donc, de comprendre ses habitudes de recherche ainsi que ses sites favoris. D'une certaine manière, ce mécanisme de blocage replace donc la personnalisation dans les mains de l'internaute.
DuckDuckGo s'inspire ici de Brave Search. L'éditeur de navigateur dispose de son propre index et a mis au point une fonctionnalité similaire il y a quelque temps déjà, laquelle permet aussi d'ajuster les résultats en excluant certains sites web.
Cependant, contrairement à Brave Search, DuckDuckGo plafonne l'exclusion à cinq noms de domaine. Par la suite, les développeurs pourraient lever cette limite et peut-être affiné les exclusions par sous-domaines. Notons qu'au sein des options du moteur, il est possible de gérer les blocages. Sur son flux Twitter DuckDuckGo explique que tous les paramètres sont réinitialisés si l'internaute vide le cache du navigateur. Notons au passage que cette fonctionnalité, contrairement aux autres, n'a pas encore été traduite en français.
Nettoyer les résultats pour les rendre plus pertinents, l'entreprise n'en est pas à son premier coup d'essai. Au mois de juillet, DuckDuckGo annonçait un nouvel outil permettant de filtrer et de masquer les visuels générés par intelligence artificielle. L'éditeur expliquait que son moteur se base sur la liste "nuclear" de uBlockOrigin et uBlacklist Huge AI avec près de 2000 noms de domaine associés à des contenus générés par IA.
