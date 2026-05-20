Google vient d’annoncer le plus grand changement apporté à sa barre de recherche depuis 25 ans. Fini les mots-clés, place à une interface propulsée par l’intelligence artificielle qui comprend vos questions, anticipe vos besoins et agit pour vous.
Cela fait maintenant quelques années que la firme de Mountain View insuffle de l'IA dans son moteur de recherche. D'abord avec les AI Overviews, ces résumés générés par intelligence artificielle qui touchent désormais 2,5 milliards d’utilisateurs chaque mois, puis avec l’AI Mode. Ce mode de recherche conversationnel lancé il y a tout juste un an, lui, a déjà franchi le milliard d'utilisateurs, et son volume de requêtes double chaque trimestre.
Des chiffres qui témoignent de la puissance sans égale de l’écosystème Google. Mais lors de la conférence Google I/O, ce 19 mai 2026, le géant californien a franchi un cap supplémentaire en présentant une expérience de recherche spécifiquement taillée pour l’ère de l’IA agentique.
La barre de recherche est métamorphosée
Depuis la naissance du moteur de recherche le plus populaire au monde, il suffit de taper quelques mots-clés dans un rectangle blanc et parcourir une liste de liens bleus. Cette époque est révolue. La nouvelle barre de recherche, propulsée par Gemini 3.5 Flash, s’adapte dynamiquement à vos questions.
Ainsi, elle s’agrandit au fur et à mesure que l’on tape, nous suggère des formulations plus précises, et accepte bien plus que du texte. Nous pouvons y glisser une photo, une vidéo, un fichier, ou même un onglet Chrome ouvert sur le navigateur.
Mais ce n’est pas tout. Là où Google nous renvoyait vers des sites tiers, il construit désormais la réponse directement sous nos yeux. Si l’on pose une question sur l’astrophysique ou le fonctionnement d’une montre mécanique, Search peut générer à la volée des visuels interactifs, des graphiques ou des simulations personnalisées, sans que l'on ait besoin de cliquer ailleurs.
Et si une réponse soulève une nouvelle question, plus besoin de relancer une recherche : il est possible d’enchaîner directement depuis un résumé IA vers une conversation continue, en gardant tout le contexte de l’échange.
L’ère des agents de recherche
Google lance aussi des « agents d’information ». Si jusqu’ici, une recherche Google était un acte ponctuel, la logique s’inverse complètement. Car ces assistants tournent en arrière-plan constamment et surveillent le Web pour nous alerter dès lors que quelque chose correspond à nos critères. Par exemple, si vous recherchez un appartement, l’agent scrute les annonces et vous notifie lorsqu’un bien correspond à ce que vous recherchez.
Si ce virage s’annonce majeur, il pose de sérieuses questions sur l’avenir du Web tel que nous le connaissons, et ce sont les éditeurs de site et les médias qui risquent d’en pâtir. Le trafic en provenance de Google vers les éditeurs et médias est déjà en chute libre depuis l’arrivée des AI Overviews, et ces nouvelles fonctionnalités risquent d’accélérer drastiquement cette tendance. Reste à voir si les régulateurs, notamment européens, s’en mêleront.