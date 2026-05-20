max6

"Là où Google nous renvoyait vers des sites tiers, il construit désormais la réponse directement sous nos yeux. "

Génial on supprime les sources et je devrais croire tout ce que me dit google digne héritier d’une firme qui n’a jamais menti ou tourné la vérité à son avantage.

Quand j’interroge un moteur de recherche c’est justement pour avoir des source vers lesquelles me tourner pas pour qu’on me sorte une réponse venue de…je sais pas ou d’ailleurs.

Encore une grosse merde pour des abrutis qui sont incapable de réfléchir par eux-même pour se faire une opinion.

On nous prépare une belle civilisation d’inculte qui croiront dur comme fer à tout ce que les firmes derrière ces « IA » voudront bien leur enfoncer dans le cerveau.